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ÖZET İZLE: Shakhtar Donetsk 2-1 Roma Maç Özeti ve Golleri İzle | Shakhtar Donetsk Roma kaç kaç bitti?

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ÖZET İZLE: Shakhtar Donetsk 2-1 Roma Maç Özeti ve Golleri İzle | Shakhtar Donetsk Roma kaç kaç bitti?

22 Şubat 2018 00:41

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında dün akşam Shakhtar Donetsk ile Roma karşılaştı.Milli futbolcumuz Cengiz Ünder karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 41. dakikada takımını 1-0 öne geçiren gole'de imzasını attı. Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ise bu gole 52''de Facundo Ferreyra ile karşılık verirken, 71'dakikada Brezilyalı futbolcu Fred Shakhtar Donetsk takımını 2-1 öne geçiren golü attı ve mücadele 2-1 Shakhtar Donetsk'in üstünlüğü ile sonuçlandı.

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Cengiz Ünder, Şampiyonlar Ligi'nde ilk golünü attı

Roma formasıyla ligde başarılı bir performans sergileyen Cengiz Ünder, Şampiyonlar Ligi'nde fileleri havalandırarak tarihe geçti. UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Roma, deplasmanda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaştı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli yıldız Cengiz Ünder, 41. dakikada Dzeko'nun pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda fileleri havalandırarak, Şampiyonlar Ligi'nde ilk golünü atarak tarihe geçti. 

Roma zorlu gruptan lider çıktı

Roma grup aşamasında C grubunda Chelsea, Atletico Madrid ve Karabağ ile eşleşti. İtalyan ekibi 6 maçta 11 puan toplayarak Chelsea ile aynı puanda olmasına rağmen averajla grubu 1. olarak tamamladı. Roma, 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, rakip ağlara 9 gol gönderdi ve kalesinde sadece 3 gol gördü.

Manchester City, Napoli ve Feyenoord ile F Grubu'nda yer alan Shaktar, 6 maç sonunda 12 puan topladı ve lider Manchester City'nin arkasından adını son 16'ya yazdıran ekip oldu. Ukrayna ekibi, 6 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyet alırken, 9 gol attı ve 9 gol yedi.

Cengiz Ünder atıyor, Roma kazanıyor

İtalya Serie A'nın 25. haftasında Friuli Stadı'nda Udinese ile Roma karşı karşı geldi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Roma'nın genç oyuncusu Cengiz Ünder, 70. dakikada şık bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. 90. dakikada ağları havalandıran Perotti ise maçın skorunu belirledi. (0-2)

Cengiz Ünder, Roma formasıyla çıktığı son 3 maçta 4 kez fileleri havalandırırken, bir de asist yaptı.
Bu sonuçla Roma puanını 50'ye yükseltirken, Udinese ise 33 puanda kaldı. 

Lucescu, takip etti

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, bu hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarını takip etti. Lucescu, 21 Şubat Çarşamba günü Shakhtar Donetsk ile Roma takımlarının Metalist Stadyumu'nda yapacağı karşılaşmada A Milli futbolcu Cengiz Ünder'i gözlem altına aldı.

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