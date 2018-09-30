ÖZET İZLE: Sivas 2-0 Bursa Maç Özeti ve Golleri İzle | Sivas Bursa Kaç Kaç Bitti?

Sivas Bursa geniş özeti ve golleri izle... Süper Lig'in 7. haftasında Sivas, sahasında Bursaspor ile karşılaştı. İşte maça dair detaylar...Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında karşılaştığı Bursaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

13. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Robinho'nun ceza sahasına ortasında arka direkte topu kontrol eden Emre'nin rakibinden kurtulduktan sonra yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.

28. dakikada savunmanın hatasında ceza sahası sağ çaprazından topu önünde bulan Tunay'ın şutunu kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

30. dakikada Lima'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Tunay'ın sağ çaprazdan şutu direğin yanında dışarı çıktı.

34. dakikada orta sahadan aldığı topla hareketlenen Robinho ceza yayı üzerinden yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

37. dakikada sağ kanattan Robinho'nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden dışarı çıktı.

55. dakikada sağ kanattan Robinho'nun ortasında arka direkte Rybalka'nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

58. dakikada Furkan'ın kullandığı serbest vuruşta Chedjou'un yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

63. dakikada Rybalka'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Muhammet Demir'in kafa vuruşu direğin yanından dışarı çıktı.

76. dakikada paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Robinho'nun şutunu kaleci Okan kornere gönderdi.

77. dakikada Rybalka'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Muhammet Demir'in kafa şutunda top direğin üstünden auta gitti.

90+1. dakikada Ziya'nın uzun gönderdiği topta savunma arkasına sarkan Robinho, ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Halis Özkayha, Mehmet Can Hanoğlu, Cevdet Kömürcüoğlu

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Douglas, Bjarsmyr, David Braz, Ziya, Medjani, Hakan Arslan, Rybalka, (Uğur dk. 90 ?) Emre, (Torje dk. 84 ?) Robinho, Muhammet Demir (Kone dk. 79)

Yedekler: Rochet, Tolgahan, İlker, Papp, Erdoğan

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Bursaspor: Okan, Barış, Chedjou, Ertuğrul, Umut Meraş, Aytaç (Umut Nayir dk.74) Saivet, (Yusuf dk. 21) Badji, Tunay (Furkan dk. 46), Lima, Sakho

Yedekler: Muhammed Şengezer, Vergini, Shehu, Latovlevici, Burak, Ramazan, Kembo

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Goller: Robinho (dk. 34 ve 90+1) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Aytaç, Badji, Barış, Chedjou (Bursaspor) Medjani, Emre (Demir Grup Sivasspor)

Onur Erden - Uğur Yiğit

