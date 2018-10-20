ÖZET İZLE | Sivasspor 0-0 Fenerbahçe özet izle goller izle | Fenerbahçe maçı özet izle | Sivas - Fenerbahçe kaç kaç?

Sivasspor - Fenerbahçe özet izle... Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor deplasmanına konuk oldu.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve iki takım da bir puana razı oldu.

Bu sonucun ardından Sivasspor, 10 puana yükseldi. Fenerbahçe'nin ise 9 puanı oldu.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada sol kanattan İsmail'in ceza sahasına ortasında kaleci Tolgahan'dan önce topa dokunan Frey meşin yuvarlağı üsten auta gönderdi.

16. dakikada gelişen Sivasspor atağında hücuma katılan David Braz'ın uzaktan şutu kaleci Harun'un kucağında kaldı.

22. dakikada Muhammet Demir'in kullandığı serbest vuruşta top direğin üstünden dışarı çıktı.

27. dakikada sol kanattan Robinho'nun ceza sahasına ortasına topa iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Elif Elmas'ın ara pasında kaleciyle karşıya karşıya kalan Soldado'nun yerden şutunda top kaleci Tolgahan'dan döndü. Dönen topta savunma araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

55. dakikada sol kanattan Uğur'un ortasında savunmada seken topa Emre vurdu, kaleci Harun mutlak bir golü kurtararak tehlikeyi uzaklaştırdı.

58. dakikada sağ kanattan Emre'nin pasında kaleci Harun çıkarak tehlikeyi uzaklaştırmak istedi. Kısa düşen topu önünde bulan Rybalka'nın pasını Robinho'ya aktardı. Robinho'nun şutunu ise kaleci Harun kontrol etti.

64. dakikada Isla'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Jailson'un uzaktan şutunda top üsten dışarı gitti.

70. dakikada Robinho'nun ceza sahasına kadar getirdiği topta savunmadan seken topu önünde bulan Torje'nin sol çaprazdan şutu kaleci Harun'da kaldı.

72. dakikada sağ kanattan Mehmet'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa iyi yükselen Frey'in kafa vuruşu kaleci Tolgahan'dan döndü. Dönen topa Soldado'nun vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

74. dakikada Mehmet'in kullandığı serbest vuruşta top üst direkten oyun alanına geri döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

88. dakikada sağ kanattan Isla'nın ceza sahasına yaptığı ortada Soldado'nun kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

89. dakikada sol kanattan Hasan Ali'nin ceza sahası dışına çevirdiği topla buluşan Elif Elmas'ın şutu direğin yanından dışarı çıktı.

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan, Uğur, Bjarsmyr, David Braz, Ziya, Medjani Hakan Arslan, Rybalka (Torje dk. 69), Emre, Robinho, Muhammet Demir (Cyriac dk. 77)

Yedekler: Ali Şaşal, Erdoğan, Papp, İlker, Aydın, Rochet

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Fenerbahçe: Harun, Şener (Isla dk. 61) Skrtel, Neustaedter, Hasan, Jailson, Elif Elmas, İsmail, Ayex (Mehmet dk. 61 ?, Alper dk.78), Frey, Soldado

Yedekler: Berke, Ferdi, Reyes, Barış, Yiğithan, Valbuena, Oğuz

Teknik Direktör: Phillip Cocu

Sarı kartlar: Robinho, Emre (Demir Grup Sivasspor)

