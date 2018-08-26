ÖZET İZLE | Sivasspor 0-3 Kasımpaşa maçı özeti izle golleri izle | Sivas - Kasımpaşa kaç kaç?

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor kendi sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Kasımpaşa, 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.

İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri Eduok ve Diagne (2) kaydetti.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa, 3'te 3 yaparak 9 puana yükseldi. Sivasspor ise 3 puanda kaldı.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Hakan Arslan'ın kaptırdığı top sonrasında topla buluşan Diagne'nin rakibinden kurtulduktan sonra ceza alanı sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

5. dakikada Emre'nin pasıyla topla buluşan Ziya'nın ceza sahası içerisinde kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından az farkla auta çıktı.

7. dakikada Emre'nin ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Kone'nin müsait durumda yaptığı vuruşta top sol kale direği dibinden az farkla auta çıktı.

12. dakikada sol kanatta topla buluşan Trezeguet'in rakibinden kurtulduktan sonra ceza sahasına çevirdiği topta Eduok meşin yuvarlağa dokunamayınca tehlike defans tarafından uzaklaştırıldı.

19. dakikada Ziya'nın pasında topla buluşan Emre'nin ceza sahası dışından şutunda top direğin üstünden dışarı çıktı.

26. dakikada sağ kanattan Rybalka'nın kullandığı kornerde savunmadan seken topu önünde bulan Robinho'nun şutunda top kaleci Ramazan'da kaldı.

31. dakikada İlhan'ın savunmanın arkasına gönderdiği uzun topa kaleci Ali Şaşal ve Uğur'dan önce dokunan Edouk meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 0-1

35. dakikada sol kanattan Ziya'nın ceza sahasına yaptığı ortada Robinho'nun vuruşunda top kaleci Ramazan'da kaldı.

38. dakikada sol kanattan Ziya'nın ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Emre'nin gelişine sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

42. dakikada Douglas'ın pasında topla buluşan Robinho'nun sağ çaprazdan şutunda top yan ağlarda kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

65. dakikada Kone'nin pasında topla buluşan Robinho'nun ceza sahası dışından şutu üstten dışarı çıktı.

67. dakikada sol kanattan Emre'nin ortasında arka direkte Erdoğan'ın vuruşu auta gitti.

70. dakikada sol kanattan Emre'nin ceza sahasına ortasında Kone'nin kafa vuruşu yan direkten oyun alanına döndü. Kasımpaşa savunması topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

80. dakikada sol kanattan Özgür'ün ceza sahasına yerden ortasına gelişine vuran Diagne topu ağlarla buluşturdu. 0-2

85. dakikada sol kanatta topla buluşan Robinho'nun plase vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

90+3. dakikada Demir Grup Sivasspor'un kullandığı köşe vuruşunda hızlı hücuma çıkan Kasımpaşa'da topla buluşan Diagne kaleciyi de geçerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Ali Saygın Ögel xx

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal x, Douglas xx, David Braz x, Medjani x, Ziya x, Hakan Arslan xx, Rybalka x (Aydın dk.88 ?), Uğur x (Erdoğan dk. 64 x), Emre x (Cyriac dk. 80 ?), Robinho xx, Kone x

Yedekler: Tolgahan, Bjarsmyr, Papp, İlker, Aydın, Rochet

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel xx, Youssef xx, Veigneau xx, Tarkan xx, Sadiku xx, İlhan xx (Pavelka dk.76 x), Edouk xxx (Özgür dk.69 xx), Trezegeut xxx (Hasan dk. 90 ?), Diagne xxx

Yedekler: Eray, Murat, Josue, Mustafa, Hakan Demir, Onur, Uğurcan

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Edouk (dk. 31), Diagne (dk. 80 ve 90+3) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Popov, Sadiku, Pavelka (Kasımpaşa)

Uğur Yiğit - Onur Erden