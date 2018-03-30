ÖZET İZLE: Sivasspor 1-0 Karabükspor Maçı Geniş Özeti İzle|Sivasspor Karabükspor kaç kaç bitti?

Sivasspor Karabükspor özet izle! Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın geniş özet ve gollerini izlemek için ise aşağıda yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada ceza sahası önünde meydana gelen karambolde topu önünde bulan Osman'ın şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

23. dakikada Rybalka'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Bifouma'nın gelişine vuruşu kaleci Rybka'da kaldı.

35. dakikada sağ kanattan Leandrinho'nun ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Ergin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

37. dakikada Bifouma'nın ceza sahasına ortasında defansın hatasında topu önünde bulan Kone müsait pozisyonda mutlak bir golü kaçırarak top kaleci Rybka'da kaldı.

44. dakikada Bifouma ile yaptığı verkaç ile ceza sahasına giren Robinho'nun yerden şutunda kaleci Rybka meşin yuvarlağı direğin dibinden kornere gönderdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sol kanattan Mert Hakan ceza sahasına yerden ortasında topla buluşan Bifouma'nın şutunda top ağlarla buluştu. 1-0

50. dakikada sağ kanattan gelişen atakta savunma oyuncularından seken topla buluşan Robinho altıpas önünden kaleye çektiği şutta meşin yuvarlak defansa çarparak kornere gitti.

68. dakikada Robinho'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Boye'nin kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

76. dakikada topla buluşan Robinho ceza sahası sol çaprazından yaptığı plase vuruşla topu direğin yanından dışarı gönderdi.

77. dakikada orta sahadan aldığı topla hareketlenen Osman'ın uzaktan kaleye gönderdiği topu kaleci Tolgahan son anda kornere çeldi.

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Ali Şansalan xx, Mehmet Cem Satman xx, Mehmet Kısal xx

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan xx, Auremir xx, Boye x, Bjarsmyr xx, Hakan Bilgiç xx, N'Dinga xx, Hakan Arslan xx, Rybalka x (Mert Hakan dk. 46 xx) (Saivet dk. 81 x), Bifouma xxx, Robinho xx, Kone xx (Cyriac dk. 67 x)

Yedekler: Ali Şaşal, Muhammet Demir, Ömerhan, Muhammet Sait, Papp, Serkan, Medjani

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Kardemir Karabükspor: Rybka xx, Hakan Arslantaş xx, Tayyib x, Kravchenko xx, İshak xx, xx, Osman xx, Alican x (Murat dk. 81 x) Traore xx, Kage x (Bliznichenko dk. 57 x), Leandrinho x (Ahmet dk. 69 x), Ergin xx

Yedekler: Furkan, Çağlar, Skulason, Özgür, Yusuf, İbanez

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Gol: Bifouma (dk. 47) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Boye, Robinho, Cyriac (Demir Grup Sivasspor), Hakan Arslantaş,Bliznichenko İshak (Kardemir Karabükspor)

Ünal Karaman: “Ben buraya hikayeden gelmedim”

Kardemir Karabükspor’un çiçeği burnunda teknik direktörü Ünal Karaman, içinde bulundukları durumu hazmedemediklerini söyleyerek, “Ben buraya hikayeden gelmedim” dedi.

Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 27. haftasının açılış maçında cuma günü deplasmanda konuk olacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını Çamlık Tesisleri'nde sürdürdü. İdman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan takımın yeni teknik direktörü Ünal Karaman, takımın bulunduğu noktanın çok hazmedilebilecek bir nokta olmadığını kaydederek, “İnşallah güç birliği oluşturacağız. Yapabileceklerimizin en iyisini yapacağız. Oyuncuların da saha içinde en iyisini yapmalarını bekleyeceğiz. İlerleyen haftalara ve gelecek yıla bizi en iyi noktaya taşıyabilecek hangi nokta olursa onun hazırlığında olacağız. Yapmış olduğumuz hazırlıklar kısa, orta ve gelecekte karakter ve yetenek olarak hangi arkadaşlarımız bizlerle olacaksa onları tanıma gayreti içinde olacağız. Biz burada her şeyi bilen yapısında değil, alabilen olursa ilham veren boyutta kendimizi göreceğiz. Futbolcu arkadaşlarımızla bu bilinç içinde olacağız. Öğretmen modundayız aynı zamanda öğrenciliğimiz de devam edecek. İnşallah son ana kadar verebileceğimiz mücadele ve yetenek neyse mesai saat mefhumu olmaksızın hizmete devam edeceğiz” dedi.

“Kötü durumda olabiliriz ama...”

Teknik olarak çok iyi durumda olmadıklarını vurgulayan Karaman, “Arkadaşlar da bizler de bunun farkındayız. Bu takım kimyası ve mühendisliği çok farklı bir şey. Bu bir eleştir değildir, daha önceki yönetimin hesaplaması dahilinde yapılmış bir programlamadır. Biz buna saygı duyuyoruz. Elimizdeki malzeme ve arkadaşlarımız bu. Biz bunun üzerindeki külü nasıl atıp köz haline getiririz onun hesabı içinde olacağız. O yangını samimi olarak yüreğinde hissederek mücadeleyi verecek kimlerse onların hazırlığı içinde yapacağız. Ben buraya hikayeden gelmedim. Burası layloylom günleri değil. Benim ne kendim ne yönetim ne de sporcularım adına böyle bir şeyi kabullenmem söz konusu değildir. Kötü durumda olabiliriz ama bu havlu atmak anlamına gelmez. Her maça giderken kötüyüz şöyle olacak böyle olacak demek değil. Biz var olan hazırlığımızı en üst seviyede yapacağız. En iyi seviyeye ve mücadele verme adına antrenmanları yapacağız. Motivasyon olarak güçlü bir şekilde sahaya kendimizi çıkartmaya gayret göstereceğiz. İnşallah ligi böyle tamamlayacağız. Oyuncuların bir an öce bizleri tanıması gerekiyor. Burada takım disiplini olacak. Biz bunu sevgiyle yıllar yılı yaptık ve bu bizim en büyük silahımız olacak. Burada faşizan baskı yok, burada dostluk kucaklaşması var. Aldığımız paranın karşılığında bir helallik almamız gerekecek. Ben burada hedeflerini bitirmiş oyuncu görmek istemem. O bilinç içinde arkadaşımız olacak olursa da biz onlarla konuşup gereğini yapacağız. Saha içerisinde eksik yönlerini kapatıp, iyi yönlerini de arttırıp daha çok geliştirip mücadele eden bir takım değerlendirmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

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Aybaba: "Rakibin durumuna bakmadan oynayacağız"

Ligde oynadıkları her maça aynı motivasyonla hazırlandıklarını ve Kardemir Karabükspor karşılaşması için de aynı şeylerin geçerli olduğunu söyleyen Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Rakiplerin puan sıralamasında durumuna konumuna bakmadan herkese karşı aynı ciddiyetle, özveriyle, disiplinle hazırlanıyoruz. Bu da öyle bir maçlardan bir tanesi" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 27.haftasında sahasında Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra top kapma, pas ve koordinasyon çalışması yapıldı. İdmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Medjani, Bifouma, N'Dinga, Saivet ve Cyriac katılmazken, sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ile Ziya Erdal ise takımdan ayrı çalıştı.

Teknik Direktör Samet Aybaba, Karabükspor maçına ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bizim takım olarak futbola bakış açımızda rakiplerin puan sıralamasında durumuna konumuna bakmadan herkese karşı aynı ciddiyetle, özveriyle, disiplinle hazırlanıyoruz. Bu da öyle bir maçlardan bir tanesi. Bu maçlara çok ciddi bakmak lazım. Rehavet denilen şey bizim takımımızda yok ama küçük de olsa uyarmak lazım. Zor maç olacak. İyi, baskılı oynayıp skoru elde etmek istiyoruz. Ama futbol bu içerisinde bir sürü şey var. Her şeye hazırlıklıyız. İki haftadır iyi oyunumuzu puan sıralamasına yansıtamadık. Artık oraya da yansıtmak istiyoruz" dedi.



