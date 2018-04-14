ÖZET İZLE: Sivasspor 1-2 Fenerbahçe Maç Özeti Golleri İzle|Sivas Fener kaç kaç bitti?

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Mücadeleden Fenerbahçe 2-1 önde galip ayrıldı.
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Maçtan dakikalar
1. dakikada ceza sahasında Dirar'ın pasında topu önünde bulan Guilano'nun şutu kaleci Ali Şaşal'da kaldı.
12. dakikada sağ taraftan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunun ardından topla buluşan Hasan Ali'nın ceza alanına gönderdiği ortaya Neustadter'in yaptığı sert vuruş kalenin üzerinden farklı şekilde auta çıktı.
16. dakikada Saivet'in ara pasında defansın arkasına sarkan Bifouma'dan önce kalesini terk eden Volkan topu uzaklaştırmaya çalıştığı sırada topu önünde bulan Kone müsait pozisyonu değerlendiremeyince top kaleci Volkan'da kaldı.
30. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Hasan Ali'nin pasında topla buluşan Aaatif, yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1
34. dakikada Aaatif'in pasında ceza sahasına girerek kale çizgine inen Soldado'nun içeriye çevirdiği topa ters vuruş yapan Medjani topu kendi ağlarına gönderdi. 0-2
37. dakikada Guilano'nun ara pasında topla buluşan Soldado'nun şutunu kaleci Ali Şaşal kurtardı. Daha sonra araya giren savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
42. dakikada sağ kanattan Auremir'in ceza sahasına ortasında Emre'nin kafa vuruşunda Volkan'ın müdahale ettiği top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma araya girerek kornere gönderdi.
48. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Josef'in vuruşunda Ali Şaşal meşin yuvarlağı kornere çeldi.
57. dakikada Bifouma'nın ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Kone'nin gelişine yaptığı sert vuruş farklı şekilde auta gitti.
63. dakikada Soldado'nun sol kanattan kale önüne doğru çevirdiği pasta topla buluşan Aaatif'in yakın mesafeden yaptığı vuruşta savuna son anda araya girerek topu kornere gönderdi.
66. dakikada sol kanattan N'Dinga'nın ceza sahasına ortasında arka direkte kafa vuruşu yapan Medjani topu auta gönderdi.
79. dakikada Ziya'nın pasında ceza sahasına giren Bifouma'nın şutu kaleci Volkan'da kaldı.
87. dakikada sağ kanattan Şener'in ceza sahasına ortasında Mehmet Ekici şutu üst direkten oyun alanına döndü.
90+1. dakikada sol kanattan gelişen atakta Ziya ortasından Cyriac'ın kafa pasıyla altı pasın içinde topla buluşan Robinho vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-2
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Ali Palabıyık xxx, Kemal Yılmaz xxx, Serkan Olguncan xxx
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal x, Auremir xx, Medjani x, Bjarsmyr x, Ziya xx, Hakan Arslan x, (Robinho dk. 57 x), N'Dinga xx, Saivet x, Emre x (Cyriac dk. 74 x), Bifouma xx, Kone xx
Yedekler: Rochet, Mert Hakan, Muhammet Demir, Hakan Bilgiç, Ömerhan, Boye, Papp, Robinho, Serkan
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Fenerbahçe: Volkan xx, Şener xxx, Skrtel xxx, Neustaedter xx, Hasan Ali xxx, Mehmet Topal xx, Josef xx, Aaatif xxx (Mehmet Ekici dk. 74 x), Dirar xx, Guilano xx, Soldado xxx (Fernandao dk. 68 x)
Yedekler: Kameni, İsmail, Neto, Janssen, Valbuena, Erten, Muhammed Samed, Oğuz
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Goller: Aaatif (dk. 30), Medjani (dk. 34 k.k.), Robinho (dk. 90+1) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Bjarsmyr, N'Dinga, Robinho (Demir Grup Sivasspor), Skrtel, Mehmet Ekici (Fenerbahçe)
Veysel Korkmaz - Onur Erden - Uğur Yiğit