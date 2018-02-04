ÖZET İZLE: Sivasspor 2-1 Galatasaray Maç Özeti ve Golleri İzle| Sivas GS kaç kaç bitti?

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.
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Maçtan dakikalar
16. dakikada Rybalka'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında ön direkte topa iyi yükselen N'Dinga'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
18. dakikada sol kanattan Bifouma'nın ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte Kone'nin kafa vuruşu üst direğe çarparak dışarı çıktı.
25. dakikada Fegholuli'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde kafa vuruşunu yapan Denayer topu yandan dışarı gönderdi.
32. dakikada sol kanattan Nagatomo'nun yerden ortasında topu kontrol eden Gomis'in şutu defansa çarparak kornere gitti. Feghouli'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Maicon'un kafa vuruşu direğin yanından dışarı çıktı.
45 .dakikada topla buluşan Feghouli'nin ceza yayı üzerinde yaptığı plase vuruşu direğin yanından dışarı gitti.
51.dakikada sağ kanattan Rodrigues'in ceza sahasına yerden ortasında Yasin müsait durumda yaptığı vuruşta top yandan dışarı gitti.
58. dakikada Denayer'in Auremir'i ceza sahasında düşürmesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Kone topu ağlarla buluşturdu. 2-0
62. dakikada ani gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Emre'nin ceza sahası dışında şutu kaleci Muslera'da kaldı.
79. dakikada Rodrigues'in sol kanattan ceza sahasına ortasında kaleci Tolgahan'dan seken topu önünde bulan Eren topu ağlara gönderdi. 2-1
89. dakikada kaleci Tolgahan'ın hatasında Sinan'ın aşırtma vuruşunu kale çizgisinde Medjani uzaklaştırarak mutlak bir golü önledi.
90+4. dakikada Donk'un uzaktan şutunu kaleci Tolgahan iki hamlede kontrol etti.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan xx, Ziya xx, Bjarsmyr xx, Medjani xx, Auremir xx, Hakan Arslan xx, N'Dinga xxx, Rybalka xx (Saivet dk. 76 x), Emre xx (Papp dk. 90 ?), Bifouma xx (Cyriac dk. 78 x), Kone xxx
Yedekler: Rochet, Mert Hakan, Muhammet Demir, İbrahim, Hakan Bilgiç, Serkan, Robinho
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Galatasaray: Muslera x, Nagatomo xx, Denayer xx, Maicon xx, Mariano xx, Donk x, Tolga x (Eren dk. 60 xx), Yasin x, (Sinan dk. 72 x), Rodrigues xx, Feghouli x, (Belhanda dk. 68 x), Gomis x
Yedekler: Eray, Serdar, Selçuk, Linnes, Hakan Balta, Koray, Latovlevici
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: N'Dinga (dk. 16) Kone (dk. 58 pen.) (Demir Grup Sivasspor), Eren (dk. 79) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Rybalka, Ziya (Demir Grup Sivasspor) Muslera, Mariano (Galatasaray)
Onur Erden - Veysel Korkmaz - Uğur Yiğit