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ÖZET İZLE: Sivasspor 2-1 Konyaspor|Sivasspor Konyaspor Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle

Süper Lig'in 11. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

ÖZET İZLE: Sivasspor 2-1 Konyaspor|Sivasspor Konyaspor Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle

05 Kasım 2017 21:54

Maçtan dakikalar 

51. dakikada Kone ile duvar pası yapan Bifouma kaleci ile karşıya yaptığı vuruşta top kaleci Serkan'ın kucağında kaldı.

58. dakikada Ziya'nın sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde Kone'nin yaptığı kafa vuruşuyla top ağlara gitti. 2-1

73. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mert Hakan'ın şutu kaleci Serkan'da kaldı.

76. dakikada sol kanattan Rybalka'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Dyakov'un müdahalesiyle kaleye yönelen topu savunma çizgi üzerinde müdahale ederek tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

84. dakikada hızlı gelişen atakta Emre'nin pasında topla buluşan Kone'nin kaleciyle karşıya kaldığı pozisyonda top kaleci Serkan'dan döndü. Devam eden atakta Rybalka'nın ceza sahası dışında şutunu kaleci Serkan çelerek kornere gönderdi.

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Stat: Yeni 4 Eylül Stadı

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarın Ongun xx

Demir Grup Sivasspor: Rochet xx, Auremir xx, Bjarsmyr xx Dyakov xx, Ziya xxx, N'Dinga xx, Rybalka xx (Medjani dk. 85 ?), Hakan Arslan xx (Mert Hakan dk. 56 x), Emre xx, Bifouma xx (Rıdvan dk. 69 x), Kone xxx

Yedekler: Tolgahan, Galip, Muhammet, Ergin, Hakan Bilgiç, Cem, Cyriac

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Ali Turan x (Selim dk. 52 x), Filipovic xx, Eren xx, Bourabia xx (Musa dk. 86 ?), Ali Çamdalı xx, Ömer Ali xx, Fofana xx (Manyama dk. 66 x), Milosevic xx Evouna xx

Yedekler: Abdülaziz, Volkan, Hadziahmetovic, Moke, Vedat, Ezekiel, Ferhat

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Goller: Kone (dk. 16 pen. ve 58) (Demir Grup Sivasspor), Skubic (dk. 8 pen.) (Atiker Konyaspor)

Sarı kart: Eren, Musa (Atiker Konyaspor) 

Uğur Yiğit - Onur Erden - Aydemir Kadıoğlu

Etiketler: Sivasspor Konyaspor özet izle

 

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