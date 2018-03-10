ÖZET İZLE: Sivasspor 2-2 Kasımpaşa Maçı Özeti ve Golleri İzle | Sivasspor Kasımpaşa kaç kaç bitti?

Sivasspor 2-2 Kasımpaşa Maçı Özeti ve Golleri İzle! Spor Toto Süper Lig’in 25. Hafatsında Sivasspor sahasında İstanbul temsilcisi Kasımpaşa’yı ağırladı. Mücadelede taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı ve mücadele 2-2 berabera noktalandı. Sivasspor bu sonuçla puanını 38’a çıkartırken, Kasımpaşa ise 31 puana ulaştı.

SİVASSPOR KASIMPAŞA MAÇI ÖZETİ VE GOLLERİ İZLE

Maçtan dakikalar

11. dakikada topla hareketlenen Robinho'nun ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.

13. dakikada Robinho'nun ara pasında ceza sahası sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Kone düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

17. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Bifouma'nın şutu kaleci Ramazan'dan döndü. Yaşanan karambolde meşin yuvarlak Bifouma'ya çarparak auta çıktı.

18. dakikada Veysel'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Mbaye pasında arka direkte müsait durumda topu ağlara gönderdi. 1-1

22. dakikada Emre'nin ceza sahası dışında sert şutunu kaleci Ramazan kurtardı.

45. dakikada Robinho'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşu direğin yanında auta çıktı.

46' Karşılaşmanın ikinci yarısı ev sahibi takım oyuncularının vuruşuyla başlıyor.

50' Olivier Veigneau'nun pasında ceza alanı ön tarafında topla buluşan Markus Neumayr dengesini kaybederek yerde kalıyor ve savunma tehlikeyi uzaklaştırıyor.

55' Emre Kılınç'ın pasında ceza alanı içi sol tarafında topla buluşan Robinho'nun sert vuruşu kaleye ulaşmadan savunma tarafından engelleniyor ve tehlike uzaklaşıyor.

65' Kasımpaşa'nın maçtaki ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Markus Neumayr oyundan alınırken Ahmed Ildiz oyuna dahil oluyor.

68' Hakan Arslan'ın uzaktan sert vuruşu kalenin üzerinden az farkla auta gidiyor.

72' Demir Grup Sivasspor'un son oyuncu değişikliğinde Robinho oyundan alınırken Mert Hakan Yandaş oyuna dahil oluyor.

78' Sol taraftan kazanıan köşe vuruşunda topun başına geçen Ziya Erdal'ın ceza alanına yaptığı ortayı savunma kafayla uzaklaştırıyor.

81' Sol taraftan çalımlarla ceza alanına giren Mbaye Diagne'nin yaptığı vuruş kalenin yanından auta gidiyor.

85' Veysel Sarı, ceza alanı içi sol tarafında Emre Kılınç'a sert bir müdahalede buunuyor ve hakem Alper Ulusoy penaltı noktasını gösteriyor.

86' GOOOLLL!!! Arouna Kone, penaltıdan attığı golle takımını yeniden öne geçiriyor. Kone'nin kullandığı penaltı vuruşunda top ve kaleci ayrı köşelere gidiyor ve skor ev sahibi takım lehine 2-1 değişiyor.

88' Trezeguet'nin sol taraftan yaptığı ortada ceza alanı içi altı pasın hemen önünde topla buluşan Mbaye Diagne'nin yaptığı kafa vuruşunda kaleci Tolgahan Acar gole izin vermiyor.

90' Karşılaşmanın sonuna oynanmamış süre olarak en az 5 dakika ilave ediliyor.

90' GOOOLLL!!! Kasımpaşa, Mbaye Diagne'nin serbest vuruştan attığı golle uzatma dakikalarında 2-2'lik beraberliği yakalıyor. John Boye'un Trezeguet'ye yaptığı faul sonrasında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mbaye Diagne'nin vuruşu kalecinin solundan ağlarla buluşuyor.

Ve maç sona erdi

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Alper Ulusoy xx,Volkan Ahmet Narinç xx, İlker Takpak xx

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan xx, Auremir xx, Medjani x (Boye dk. 38 x), Bjarsmyr xx Ziya xx, N'Dinga xx, Hakan Arslan xx, Emre xx, Bifouma xx, Robinho xx, Kone xx

Yedekler: Rochet, Mert Hakan, Muhammet Demir, İbrahim, Hakan Bilgiç, Saivet, Rybalka, Serkan, Cyriac

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Kasımpaşa: Ramazan xx, Veysel xx, Omeruo xx, Ben Youssef xx, Veigneau xx, Sadiku xx, Pavelka xx, Trezeguet xx, Mbaye xx, Neumayr xx, Eduok xx

Yedekler: Eray, Kadem Burak, Etoundi, Murillo, Hasan, Ahmed, Hakan Demir, Popov, Burak Turan

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Kone (dk. 13) (Demir Grup Sivasspor), Edouk (dk. 18) Kasımpaşa

Sarı kartlar: Medjani (Demir Grup Sivasspor)

Aybaba: "Lige maç maç bakıyoruz"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Bir hedef koymuştuk yukarılarda duralım, hatta hedef olan bir yerde bitirelim sezonu diye ona doğru gidiyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, ligin 25. haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcular daha sonra koordinasyon ve pas çalışması yaptı. Hafif sakatlığı bulunan Arouna Kone takımdan ayrı salonda çalıştı. Brezilyalı yıldız Robinho'nu neşeli tavırları dikkat çekti.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Samet Aybaba, deplasmanda 4-1 kazandıkları maçla ilgili olarak, "İlk yarısı biraz kötü, ikinci yarısı daha kontrolümüzde, daha çabuk çıkarak istediğimiz şeyleri uygulayarak kazandığımız bir maç. Bize büyük moral verdi. Bir hedef koymuştuk yukarılarda duralım, hatta hedef olan bir yerde bitirelim sezonu diye ona doğru gidiyoruz. Maç maç bakmamız lazım. Önümüzde çok ciddi bir rakip var. Deplasmanda çok iyi oynuyorlar. Çabuk atağa çıkıyorlar. Önce onları durdurup sonra biz çabuk atak yapmamamız lazım. Bizim için zor bir maç olacak. Şimdiden hazır olup çok ciddi konsantrasyon ile seyircimiz de desteğiyle maçı kazanıp önümüzdeki maçların analizlerine bakmamız lazım" dedi.

Lige maç maç baktıklarını ifade eden Aybaba, "Şimdi 6. sıradayız. Futbol bu biliyorsunuz kazandıkça bakıp nerede olduğunuzu, nereyi hedeflediğinizi görmek daha mantıklı bence. Oyuncuları da fazla strese sokmaya gerek yok. Kasımpaşa maçında seyirci desteğini bekliyoruz. Bu takım artık bazı şeyleri hak ediyor. Sivas'ı, Sivasspor'u sevenler bu oyunculara hak ettiği şeyi versinler" diye konuştu.

Sivasspor Kasımpaşa nasıl canlı izlenir?

Sivasspor Kasımpaşa maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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Sivasspor Kasımpaşa maçı şifresiz izlenebilir mi?

Sivasspor Kasımpaşa maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

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