ÖZET İZLE: Sivasspor 3-2 Osmanlıspor Maç Özeti ve Golleri İzle|Sivasspor Osmanlıspor kaç kaç bitti?

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Sivasspor Osmanlıspor ile karşılaştı. Karşılaşmayı Osmanlıspor 3-2 kazandı.
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SİVASSPOR 3-2 OSMANLISPOR
MAÇTAN DAKİKALAR
24. dakikada Emre ile Hakan'ın duvar pasında savunmadan seken topu önünde bulan Robinho plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0
38. dakikada sağ kanattan Regattin'in pasında topla buluşan Lawal'ın şutu kaleci Tolgahan'dan döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.
45. dakikada sol kanattan Robinho'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Muhammet Demir'in şutu direğin yanından auta çıktı.
45+2. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Robinho'nun şutu direğin yanından dışarı çıktı.
62. dakikada Lumanza'nın ceza sahasına ortasında kale sahası içerisinde Cikalleshi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
67. dakikada sol kanattan Robinho'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topa iyi yükselen N'Dinga'nın kafa vuruşunda top direğin üstünden dışarı çıktı.
71. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Hakan Bilgiç'in rakibine ceza sahasında yaptığı müdahaleyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Musa topu ağlara gönderdi. 1-2
78. dakikada Regattin'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
83. dakikada Cyriac'ın pasında ceza sahasına giren Robinho düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-2
89. dakikada sol kanattan Ziya'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Robinho'nun kafa vuruşunda top kaleci Karcemarskas'ta kaldı.
90. dakikada Robinho'nın pasında hareketlenen Cyriac ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-2
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Samet Çiçek xx
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan xx, Ziya xx, Medjani xx, Bjarsmyr xx, Hakan Bilgiç x, Hakan Arslan xx, N'Dinga xx, Rybalka xx, (Saivet dk. 65 x), Emre xx, Robinho xxx, Muhammet Demir xx (Cyriac dk. 58 xxx)
Yedekler: Rochet, Mert Hakan, Bifouma, İbrahim, Auremir, Boye, Papp, Serkan
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Osmanlıspor: Karcemarskas x, Tiago Pinto xx, Numan x (Anıl dk. 46 x), Yalçın x, Luiz Carlos xx, Lumanza xx, Lawal x, (Sadeghian dk. 46 x), Regattin xx, Serdar x (Musa dk. 26 xx), Umar Aminu xx, Cikalleshi xxx
Yedekler: Hakan, Ahmet, Mehmet, Özer, Maxso, Muhammed Bayır
Teknik Direktör: İrfan Buz
Goller: Robinho (dk. 24 ve 83), Cyriac (dk. 90) (Demir Grup Sivasspor), Cikalleshi (dk. 62), Musa (dk. 72 pen.) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: N'Dinga, Hakan Bilgiç, Ziya (Demir Grup Sivasspor), Tiago Pinto, Umar Aminu, Sadeghian, Musa (Osmanlıspor)
Onur Erden - Uğur Yiğit - Veysel Korkmaz