ÖZET İZLE | Sivasspor Alanyaspor özet izle goller izle

Sivasspor - Alanyaspor! Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor kendi sahasınd Alanyaspor ile karşılaştı.



Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Sivasspor'un gollerini Boye ve Kone kaydetti. Alanyaspor'un golleri ise Emre Akbaba ve Wellinton'dan geldi.



Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 49'a Alanyaspor ise 37'e yükseltti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



11. dakikada sol kanattan Saivet'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Bifouma'nın arka direğe aşırdığı topta Boye'nin kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topa bir kez daha kafayla dokunan Boye meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

23. dakikada Maniatis'in sol kanattan ceza sahası içine ortasında topla buluşan Efecan'ın pasında Emre Akbaba gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

37. dakikada sol kanattan Ziya'nın ceza sahası içine yaptığı ortada savunma oyuncuları araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

45. dakikada Saivet'in pasında topla buluşan Kone'nin ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği topu kaleci Haydar iki hamlede kontrol etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



56. dakikada ceza sahasına giren Robinho, Welinton'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Kone topu filelerle buluşturdu. 2-1

66. dakikada Welinton'un kullandığı serbest vuruşta yerden gelen topu kaleci Ali Şaşal kontrol etti.

74. dakikada Robinho'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Muhammet'in kafa vuruşu kaleci Haydar'da kaldı.

78. dakikada sol kanatta rakibini geçtikten sonra çaprazdan kaleyi yoklayan Ziya, meşin yuvarlağı direğin yanından dışarı gönderdi.

86. dakikada sağ kanattan Cenk'in getirdiği topu ceza sahası dışında önünde bulan Welinton'un yerden gelişine şutunda top ağlarla buluştu. 2-2

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Volkan Ahmet Narinç xx

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal xx, Auremir xx, Boye xxx, Bjarsmyr xx, Ziya xxx, N'Dinga xx, Saivet xxx, Emre Kılıç xx, Bifouma xx, Robinho xx (Mert Hakan dk. 78 x), Kone xxx (Muhammet dk. 69 x)

Yedekler: Tolgahan, Hakan Bilgiç, Hakan Arslan, Papp, Serkan, Medjani, Rochet

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Gassama xx, Barış xx, Welinton xx, Berkan x, Sackey x (Augusto dk. 67 x), Maniatis x, Efecan x (Wanderson dk. 73 x), Villafanez x (Cenk dk. 83 ?), Emre Akbaba xx, Douglas x

Yedekler: Ufuk, Birol, Fofana, Emre Nefiz

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Goller: Boye (dk. 11), Kone (dk. 56 pen.) (Demir Grup Sivasspor), Emre Akbaba (dk. 23), Welinton (dk. 86), (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Bifouma, Bjarsmyr, Muhammet (Demir Grup Sivasspor), Sackey, Maniatis, Welinton, Gassama, Villafanez, Barış, Cenk (Aytemiz Alanyaspor)

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