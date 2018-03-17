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ÖZET İZLE: Stoke City 1-2 Everton Maçı Özeti ve Golleri İzle |Cenk Tosun Golleri İzle

Stoke City Everton maç özeti golleri izle... İngiltere Premier Lig'de Cenk Tosun'un forma giydiği maçta Stoke City Everton ile karşılaştı. Stoke City Everton maçı kaç kaç bitti? Stoke City Everton maçı geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Stoke City 1-2 Everton Maçı Özeti ve Golleri İzle |Cenk Tosun Golleri İzle

17 Mart 2018 20:30

Milli oyuncu Cenk Tosun, Everton formasıyla fırtına gibi esmeye devam ediyor. İngiltere Premier Lig'de Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, Stoke City'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederken, Cenk Tosun attığı 2 golle galibiyetin mimarı oldu.  Yoğun kar yağışı altında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. 30. dakikada ev sahibi ekipten Graham Adam'ın kırmızı kart görmesiyle ikinci yarıda baskısını iyice artıran Everton, 69. dakikada Cenk Tosun'un fileleri havalandırmasıyla 1-0 öne geçti. 77. dakikada Stoke City, Moting ile eşitliği yakaladı. Mücadelenin 84. dakikasında yeniden sahneye çıkan Cenk Tosun, attığı şık golle takımını 2-1 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda maçın da skoru oldu.  Son üç haftadır gollerine devam eden Cenk Tosun, Everton formasıyla böylece 4. golüne ulaştı.  

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