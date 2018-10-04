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ÖZET İZLE: Tottenham 2-4 Barcelona Maç Özeti ve Golleri İzle | Tottenham Barcelona kaç kaç bitti?

ÖZET İZLE: Tottenham 2-4 Barcelona Maç Özeti ve Golleri İzle | Tottenham Barcelona kaç kaç bitti?
ÖZET İZLE: Tottenham 2-4 Barcelona Maç Özeti ve Golleri İzle | Tottenham Barcelona kaç kaç bitti?

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Tottenham ile Barcelona karşılaştı. Tottenham Barcelona maçının geniş özeti ve golleri izle. Tottenham Barcelona maçı kaç kaç bitti? İşte maçla ilgili tüm detaylar...

Tottenham Barcelona maçı geniş özeti ve golleri izle... İngiliz temsilcisi Tottenham kensi sahasında İspanyol devi Barcelona'yı konuk etti. İlk hafta maçlarında İnter'e 2-1 mağlup olan Tottenham beklenen başlangıcı yapamazken Barcelona ise PSV Eindhoven'ı 4-0 la geçerek Devlet Ligi'ne hızlı bir başlangıç yaptı. Dakika 2'de Coutinho skoru 1-0'a getirdi. 28'de Rakitic farkı 2'ye çıkarttı. Maçta Dakika 52'de Harry Kane, farkı 1'e indirdi. 56'da Messi sahneye çıktı ve farkı tekrar 2'ye çıkarttı. Dakika 66'da ise Lamela skoru 3-2'ye getiren golü attı. 90'da Messi tekrar sahneye çıktı ve karşılaşmanın skorunu belirleyen golü attı. 4-2...

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçlarında bugün 8 karşılaşma oynandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçları bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti. Maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Hoffenheim - Manchester City: 1-2
Juventus - Young Boys: 3-0
Bayern Münih - Ajax: 1-1
EK Atina - Benfica: 2-3
Lyon - Shakhtar: 2-2
CSKA Moskva - Real Madrid: 1-0
Roma - Viktoria Plzen: 5-0
Manchester United - Valensiya: 0-0

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