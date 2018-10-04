ÖZET İZLE: Tottenham 2-4 Barcelona Maç Özeti ve Golleri İzle | Tottenham Barcelona kaç kaç bitti?

Tottenham Barcelona maçı geniş özeti ve golleri izle... İngiliz temsilcisi Tottenham kensi sahasında İspanyol devi Barcelona'yı konuk etti. İlk hafta maçlarında İnter'e 2-1 mağlup olan Tottenham beklenen başlangıcı yapamazken Barcelona ise PSV Eindhoven'ı 4-0 la geçerek Devlet Ligi'ne hızlı bir başlangıç yaptı. Dakika 2'de Coutinho skoru 1-0'a getirdi. 28'de Rakitic farkı 2'ye çıkarttı. Maçta Dakika 52'de Harry Kane, farkı 1'e indirdi. 56'da Messi sahneye çıktı ve farkı tekrar 2'ye çıkarttı. Dakika 66'da ise Lamela skoru 3-2'ye getiren golü attı. 90'da Messi tekrar sahneye çıktı ve karşılaşmanın skorunu belirleyen golü attı. 4-2...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçlarında bugün 8 karşılaşma oynandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçları bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti. Maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Hoffenheim - Manchester City: 1-2

Juventus - Young Boys: 3-0

Bayern Münih - Ajax: 1-1

EK Atina - Benfica: 2-3

Lyon - Shakhtar: 2-2

CSKA Moskva - Real Madrid: 1-0

Roma - Viktoria Plzen: 5-0

Manchester United - Valensiya: 0-0