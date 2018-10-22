ÖZET İZLE | Trabzonspor 0-0 BB Erzurumspor özet izle goller izle | Trabzonspor - BB Erzurumspor kaç kaç?

Trabzonspor - BB Erzurumspor özet izle... Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında kendi sahasında BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 14'e yükseltti. Erzurumspor ise 6 puana yükseldi.

VAR DAMGA VURDU

Karşılaşmaya Video Hakem Sistemi (VAR) damga vurdu. Karşılaşmanın 6. dakikasında BB Erzurumspor Özer'in golüyle 1-0 öne geçti ancak hakem Bülent Yıldırım VAR kontrolünün ardından pozisyonun ofsayt olduğunu işaret etti ve golü iptal etti.

Mücadelenin 64. dakikasında bu kez Rodallega'nın düşürülmesiyle hakem Bülent Yıldırım penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR'ı inceleyen Yıldırım, kararını iptal etti.

Ağaoğlu, Onur ve Pereira'ya plaket verdi

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili takım ile 200. maçına çıkan kaleci Onur Recep Kıvrak ile 61. maçına çıkan Joao Pereira'ya plaket verdi.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ettiği maçın öncesinde başkan Ahmet Ağaoğlu, kaleci Onur Recep Kıvrak ve Pereira'ya plaket verdi. Başkan Ağaoğlu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla bordo-mavili kulüpte 200. maçına çıkan Onur ile 61. maçına çıkacak olan Pereira'ya plaket vererek hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.





Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Emrah Başsan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Özer Hurmacı, kaleci Onur'un üstünden meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. Ancak VAR'a giden Bülent Yıldırım ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

14. dakikada Abdilkadir Ömür'ün ceza sahası dışında sert şutu kaleci Sehic'den döndü. Dönen topa Pereira'nın vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak taca çıktı.

19. dakikada Amiri'nin sol taraftan ortasında penaltı noktasına yakın yerden Rodellega'nın kafa vuruşunda top üst direğe çarparak auta çıktı

39. dakikada Sunu'un uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur'da kaldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

54. dakikada Sosa'nın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Rodellega'nın kafa vuruşunda top kaleci Sehic'de kaldı.

57. dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı kornerde Rodallega'nın vuruşunda yerden seken top üstten auta çıktı.

67. dakikada hakem Bülent Yıldırım, Rodallega'nın ceza sahası içinde düşürülmesinde önce penaltı noktasını gösterdi. Sonra VAR'a giden Yıldırım, bu kararını iptal etti.

87. dakikada Rodallega'nın pasında ceza sahası içine giren Ekuban'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'de kaldı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Yusuf Bozdoğan

Trabzonspor: Onur, Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi (Kucka dk. 46), Sosa, Vahid Amiri (Ekuban dk. 46), Abdulkadir Ömür (Yusuf Yazıcı dk. 88 ?), Burak Yılmaz, Rodallega

Yedekler: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Olcay, Batuhan, Ibanez, Zeki Yavru

Teknik Direktör: Ünal Karaman

BB Erzurumspor: Sehic, Auremir, Egemen, Lokman, Schwechlen, Scuk, Emrah Başsan (Lennart Thy dk. 76), İbrahim (Siphiwe Tshabalala dk. 89 ?), Taylan, Özer Hurmacı (Moussa Kone dk. 83 ?), Sunu

Yedekler: Hakan, Stephane Acka, Trtovac, Tolga Ünlü, Hakan Arslan, Osman Şahin

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Sarı Kartlar: Sunu, Auremir, Sehic (BB Erzurumspor), Onazi (Trabzonspor)