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ÖZET İZLE: Trabzonspor 0-0 Göztepe Maç Özeti İzle| TS Göztepe maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Göztepe ile karşılaştı. Trabzonspor Göztepe maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor Göztepe maçı geniş özeti izle...

ÖZET İZLE: Trabzonspor 0-0 Göztepe Maç Özeti İzle| TS Göztepe maçı kaç kaç bitti?
Trabzonspor - Göztepe maçından kareler - Foto Galeri

05 Şubat 2018 22:00

Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında Trabzonspor sahasında Göztepe ile karşılaştı. Mücadele golsüz sona erdi.

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MAÇTAN DAKİKALAR

5.dakikada Olcay'ın sol taraftan kale sahası içine doğru gönderdiği topun üzerinde Okay Yokuşlu atladı. Rodallega'nın dokunamadığı meşin yuvarlak kaleci Beto'nın solundaki kale direğine çarptı. Direkten dönen topu Beto kontrol etti.

12. dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta kaleci Beto meşin yuvarlağı çift yumrukla uzaklaştırdı.

16. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Gouffran topu önünde buldu, vuruşu Onur Kıvrak'tan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

31. dakikada sol taraftan kullanılan korner atışında kale sahası içindeki Okay'ın kafa vuruşunda kaleci Beto meşin yuvarlağı çelerek tehlikeyi önledi.

53. dakikada Abdulkadir'in sağ kanattan kullandığı kornerde Novak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak Beto'nun sağından az farkla auta çıktı.

56. dakikada Demba Ba'nın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Onur'un güçlükle müdahale ettiği meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

60. dakikada Kucka orta sahadan aldığı topla birlikte rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası yayı üzerine geldi. Vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı.

77. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak Beto'dan döndü. Tekrar

topu önüne alan Yusuf'un ortasını savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
90. dakikada sol taftan kullanılan serbest vuruşta kale sahası içindeki Okay'ın kafa vuruşunu kaleci Beto kornere çeldi.

90+2. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde arka direkteki N'Doye'nın kafa vuruşunu kaleci Beto çizgi üzerinde çeldi.

Stat: Medical Park
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Alpaslan Dedeş xx, Ali Saygın Ögel xx
Trabzonspor: Onur xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Uğur Demirok xx, Hubocan xx, Novak x, Okay xx, Kucka x (N'Doye dk. 78 x), Sosa xx, Olcay Şahan x (Yusuf Yazıcı dk. 61 x), Abdulkadir Ömür xx, Rodallega x
Yedekler: Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Durica, Batuhan Artaslan, Onazi, Bero, Hüseyin Türkmen, Abdurrahim Dursun
Teknik Direktör: Zıya Çalımbay
Göztepe: Beto xx, Tanju Kayhan xx, Kadu xx, Kosanovic xx, Adama Traore xx, Selçuk Şahin x, Poko x (Ngando dk. 64 x), Sabri Sağıroğlu x (Demba Ba dk. 46 x), Castro x, Halil Akbunar x (Ghilas dk. 77 x), Gouffran x
Yedekler: Günay, Yavuz, Leo Schwechlen, Rotman, Doğanay Kılıç, Kerem Atakan Kesgin, Muhammed Enes Durmuş
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Sarı kartlar: Kucka, Rodallega, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Poko, Tanju Kayhan, Ghilas, Gouffan, Ngando 

Gökmen Şahin - Ozan Köse
 

Etiketler: Göztepe, Trabzonspor

 

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