ÖZET İZLE: Trabzonspor 0-2 Beşiktaş Maçı Özeti ve Golleri İzle | Trabzonspor Beşiktaş (TS-BJK) kaç kaç bitti?

Trabzonspor 0-2 Beşiktaş Maçı Özeti ve Golleri İzle! Spor Toto Süper Lig'in 24. haftası kapanış maçında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadele siyah-beyazlıların 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda Negredo'nun oyuna girişiyle maçın kaderi değişirken, Kartal'ı uçuran goller Babel'den geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlanırken 2. yarıya Negredo-Babel ikilisi damga vurdu. 58'de Vagner Love'ın yerine oyuna giren İspanyol yıldız, 71'de Babel'e yaptığı asistle maçın kilidini açtı. 78'de bir kez daha sahneye çıkan Negredo Babel'e bir asist daha yaptı ve Kartal, müthiş ikiliyle 3 puana uzandı. Bu sonuçla 47 puana yükselen Beşiktaş, 24. haftayı Galatasaray ve Başakşehir'in 3 puan gerisinde 3. sırada kapattı. 36 puanda kalan Trabzonspor ise 7. sırada kaldı.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Sosa, kullandığı serbest vuruşta topu kale sahası ön direğine doğru gönderdi. Novak'ın vuruşunda ise meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

25. dakikada Babel'in ceza sahası içine doğru yerden ortasında topa Love dokunamayınca meşin yuvarlak auta çıktı.

35. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

38. dakikada Talisca'nın pasında topla birlikte ceza saha sahası sağ çaprazına giren Love'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

42. dakikada N'doye'nin uzak mesafeden vuruşunda top kaleci Fabri'de kaldı.

43. dakikada Babel'in pasında Talisca kaleci Onur ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise Onur'dan dönen topa Talisca'nın kafa vuruşu auta çıktı.

47' Joao Pereira'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortası Dame N'Doye için hızlı olunca pozisyon sonlanıyor.

54' Olcay Şahan'ın ceza alanında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan auta çıkıyor.

62' Abdülkadir Ömür'ün defansın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Dame N'Doye için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

65' Aynı dakikada Trabzonspor'da ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Juraj Kucka oyundan çıkarken, Hugo Rodallega yerine giren isim oluyor.

70' Caner Erkin'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortası Alvaro Negredo için hızlı olunca top doğrudan auta gidiyor.

71. dakikada Trabzonspor kale sahası içinde oluşan karambolde Negrado'nun pasında Babel meşin yuvarlağı kaleci Onur'un solundan ağalarla buluşturdu. 0-1

78. dakikada Babel, Negrado paslaşmasında topu önüne alan Babel ceza sahası içine girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Babel, ayağının içiyle meşin yuvarlağı kaleci Onur'un solundan ağalarla buluşturdu. 0-2

85. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası dışından sert şutu kaleci Fabri'nin sağından az farkla auta çıktı.



Stat: Medical Park

Hakemler: Halis Özkahya xxx, Mustafa Emre İyisoy xxx, Kemal Yılmaz xxx

Trabzonspor: Onur xx, Pereira xx, Hubocan xx, Durica xx, Novak xx, Okay Yokuşlu xx, Kucka x (Rodallega dk. 65 x), Sosa xx, Abdulkadir Ömür xx, Olcay Şahan x (Yusuf Yazıcı dk. 64 x), N'Doye x

Yedekler: Uğurcan Çakır, Arda, Kamil Ahmet Çörekçi, Uğur Demirok, Batuhan Artaslan, Onazi, Bero, Abdurrahim Dursun

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xx, Medel xx, Tosic xx, Adriano x (Caner Erkin dk. 65 x), Hutchinson xx, Tolgay Arslan xx, Talisca xx, Babel xxx, Lens xx (Mustafa Pektemek dk. 86 ?), Love x (Negrado dk. 58 xx)

Yedekler: Tolga Zengin, Utku, Fatih Aksoy, Necip, Vida, Oğuzhan Özyakup, Larin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Babel (dk. 71 ve 78) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Tosic, Lens (Beşiktaş), Hubocan (Trabzonspor)