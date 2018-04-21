ÖZET İZLE: Trabzonspor 0-2 Sivasspor Maçı Özeti Golleri İzle | Trabzon Sivas kaç kaç bitti?

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Müsabakayı konuk ekip 2-0 kazandı.
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Maçtan Dakikalar
7. dakikada Yusuf Yazıcı'nın kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'da kaldı.
11. dakikada Novak'ın ceza sahası dışında sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
16. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren ve kaleci ile karşı karşıya kalan Burak Yılmaz'ın pasında Yusuf uygun durumda şutunu çekti, top kaleci Ali Şaşal'dan döndü.
20. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Yusuf Yazıcı'nın pasında arka direkte Novak'ın şutunda Auremir son anda topa ayak koyarak mutlak golü önledi.
44. dakikada Sosa'nın sağ taraftan ortasında Yusuf'tan seken topa arka direkteki Novak'ın önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda ise kaleci Ali Şaşal'ın solundaki kale direğine çarpan topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
45.dakikada Auremir'in sağ taraftan ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Hakan Arslan meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan'ın üstünden ağlarla buluşturdu. 0-1
49. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sol taraftan ortasında Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
70. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'da kaldı.
90+1. dakikada Cyriac'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kone'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın sağından ağalarla buluştu. 0-2
Stat: Medical Park
Hakemler: Halil Umut Merel xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Alpaslan Dedeş xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Kamil Ahmet Çörekçi x (Pereira dk. 41 x), Uğur Demirok x (Sosa dk. 39 x),
Hubocan x, Novak x, Okay Yokuşlu x, Kucka x, Olcay Şahan x (Rodallega dk. 75 x), Abdulkadir Ömür x, Yusuf Yazıcı xx, Burak Yılmaz xx
Yedekler: Esteban, Arda Akbulut, Durica, N'Doye, Batuhan, Bero, Mustafa Akbaş
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal xxx, Auremir xx, Medjani xx, Bjarsmyr xx, Ziya Erdal x, Saivet x, Hakan Arslan x, Bifoume x (Kone dk. 84 ?), Mert Hakan Yandaş x (Rybalka dk. 79 x), Emre Kılınç xx, Cyriac xx (Papp dk. 90+3 ?)
Yedekler: Sergio Rochet, Muhammet Demir, Tolgahan, Hakan, Boye
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Goller: Hakan Arslan (dk. 45), Kone (dk. 90+1) (Demir Grup Sivasspor)
Sarı Kartlar: Bifouma (Demir Grup Sivasspor), Kucka, Burak Yılmaz (Trabzonspor)
Gökmen Şahin