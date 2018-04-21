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ÖZET İZLE: Trabzonspor 0-2 Sivasspor Maçı Özeti Golleri İzle | Trabzon Sivas kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 30.hafta karşılaşmasında Trabzon Sivasspor ile karşılaştı. Trabzon Sivasspor maçı kaç kaç bitti? Trabzon Sivasspor maçı geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Trabzonspor 0-2 Sivasspor Maçı Özeti Golleri İzle | Trabzon Sivas kaç kaç bitti?

21 Nisan 2018 17:57

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Müsabakayı konuk ekip 2-0 kazandı. 

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan Dakikalar

7. dakikada Yusuf Yazıcı'nın kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'da kaldı. 

11. dakikada Novak'ın ceza sahası dışında sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

16. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren ve kaleci ile karşı karşıya kalan Burak Yılmaz'ın pasında Yusuf uygun durumda şutunu çekti, top kaleci Ali Şaşal'dan döndü. 

20. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Yusuf Yazıcı'nın pasında arka direkte Novak'ın şutunda Auremir son anda topa ayak koyarak mutlak golü önledi. 

44. dakikada Sosa'nın sağ taraftan ortasında Yusuf'tan seken topa arka direkteki Novak'ın önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda ise kaleci Ali Şaşal'ın solundaki kale direğine çarpan topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı. 

45.dakikada Auremir'in sağ taraftan ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Hakan Arslan meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan'ın üstünden ağlarla buluşturdu. 0-1 

49. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sol taraftan ortasında Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
70. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'da kaldı.
90+1. dakikada Cyriac'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kone'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın sağından ağalarla buluştu. 0-2

Stat: Medical Park

Hakemler: Halil Umut Merel xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Alpaslan Dedeş xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Kamil Ahmet Çörekçi x (Pereira dk. 41 x), Uğur Demirok x (Sosa dk. 39 x),

Hubocan x, Novak x, Okay Yokuşlu x, Kucka x, Olcay Şahan x (Rodallega dk. 75 x), Abdulkadir Ömür x, Yusuf Yazıcı xx, Burak Yılmaz xx

Yedekler: Esteban, Arda Akbulut, Durica, N'Doye, Batuhan, Bero, Mustafa Akbaş

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal xxx, Auremir xx, Medjani xx, Bjarsmyr xx, Ziya Erdal x, Saivet x, Hakan Arslan x, Bifoume x (Kone dk. 84 ?), Mert Hakan Yandaş x (Rybalka dk. 79 x), Emre Kılınç xx, Cyriac xx (Papp dk. 90+3 ?)

Yedekler: Sergio Rochet, Muhammet Demir, Tolgahan, Hakan, Boye

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Goller: Hakan Arslan (dk. 45), Kone (dk. 90+1) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı Kartlar: Bifouma (Demir Grup Sivasspor), Kucka, Burak Yılmaz (Trabzonspor)  

Gökmen Şahin
 

 

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