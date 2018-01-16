ÖZET İZLE: Trabzonspor 1-1 Konyaspor Maçı Özeti ve Golleri İzle|Trabzonspor Konyaspor kaç kaç bitti?

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Maçtan dakikalar
13. dakikada ani gelişen Atiker Konyaspyor atağında Vedat Bora, sağ taraftan ceza sahası içine girdi. Yerden pasında ise Esteban zamanında müdahale yaparak arka taraftaki Ömer Ali Şahiner'in önüne gitmekte olan topu engellemesiyle Uğur meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
21. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışında vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Serkan yumruklarıyla uzaklaştırdı.
24. dakikada gönderilen uzun topta Bourabia kafa ile topu Ömer Ali Şahiner'in önüne indirdi. Kaleci Esteban'ın kaleden çıktığını gören oyuncu meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 0-1
39. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası içinde vuruşunda kaleci Serkan meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Özgür Yankaya xxx, Erdinç Sezertam xxx, İsmail Şencan xxx
Trabzonspor: Esteban x, Pereira x, Uğur Demirok x, Hubocan x, Mustafa Akbaş x (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 16 x), Okay x, Kucka x, Olcay Şahan x, Abdulkadir Ömür x, Yusuf Yazıcı x, Rodallega x
Yedekler: Onur, Uğurcan Çakır, Durica, Sosa, Castillo, N'Doye, Batuhan Artaslan, Onazi, Bero
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Atiker Konyaspyor: Serkan xxx, Skubic xx, Ali Turan xx, Filipovic xx, Ferhat Öztorun xx, Moke xx, Ali Çamdalı xx, Vedat Bora xx, Bourabia xx, Milosevic xx, Ömer Ali Şahiner xxx
Yedekler: Carlgren, Volkan , Eren Albayrak, Selim Ay, Manyama, Amir Hadziahmetovic, Fofana, Musa Araz, Yatabare
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Gol: Ömer Ali Şahiner (dk. 24) (Atiker Konyaspor)
Sarı kart: Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)