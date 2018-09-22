ÖZET İZLE | Trabzonspor 1-2 Göztepe özet izle goller izle | Trabzonspor - Göztepe kaç kaç?

Trabzonspor - Göztepe özet izle... Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında kendi sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi.

Medical Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Göztepe 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

İzmir ekibine galibiyeti getiren golleri Yasin Öztekin kaydetti. Trabzonspor'un tek golü ise Burak Yılmaz'dan geldi.

Öte yandan Trabzonspor'da Burak Yılmaz, karşılaşmanın 43. dakikasında bir penaltı atışından yararlanamadı.

TRABZON ATTI VAR İPTAL ETTİ

Karşılaşmada Trabzonspor'un bir golü de VAR nedeniyle iptal edildi. Bordo - Mavililer, Rodallega'nın son dakikalarda attığı golle beraberliği yakaladı ancak hakem Hüseyin Göçek VAR'ı inceledikten sonra golü iptal etti.

'VAR' DAMGA VURDU

Karşılaşmaya Video Hakem Sistemi (VAR) damga vurdu. Trabzonspor önce VAR kararı ile 42. dakikada penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Burak Yılmaz, kaleci Beto'yu geçemedi. Karşılaşmanın son dakikasında ise bir kez daha VAR devreye girdi. Trabzonspor uzatma dakikalarında sonunda Rodallega ile beraberlik golünü bulsa da hakem Hüseyin Göçek VAR'a başvurduktan sonra golü iptal etti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 7 puanda kaldı. Göztepe ise puanını 9'a çıkardı.

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Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada sağdan çalımlarla kale sahasına yaklaşan Castro'nun pasında uygun durumda Yasin, topu boş kaleye gönderdi. 0-1

28. dakikada Halil'in sağdan ortasında ceza sahası içinde Yasin'in gelişine vuruşunda top kaleci Onur'un hatasında filelerle buluştu. 0-2

42. dakikada Titi ceza sahasına gelen ortaya Titi eliyle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına gelen Burak Yılmaz'ın şutunu kaleci Beto kurtardı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Onazi'nin ceza sahası dışından vuruşunda top Göztepe defansından sekti. Topu iyi takip eden Burak'ın kale sahası önündeki vuruşu kötü olunca top kaleci Beto'da kaldı.

52. dakikada Rodallega'nın müthiş topuk pasında topu önünde bulan Abdülkadir'in ceza sahası dışından vuruşu kaleci Beto'da kaldı.

66. dakikada ceza sahası içinde Abdülkadir Ömür'ün pasında Burak Yılmaz topu filelere gönderdi. Ofsayt tartışmaları üzerine karşılaşmanın hakemi 'VAR' uygulaması ile golü verdi. 1-2

90+4. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında ceza sahası içinde Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda top yan direkten kale sahasına döndü.

90+5. dakikada Rodallega, kale sahası önüne gönderilen topu bir anda önünde buldu. Vuruşunda top filelerle buluştu. Karşılaşmanın hakemi 'VAR' uygulaması ile golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz saydı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık

Trabzonspor: Onur, Mustafa Akbaş, Toure, Pereira, Novak, Vahid Amiri (Rodallega dk. 46) Onazi (Olcay dk. 83), Abdülkadir, Yusuf Yazıcı (Nwakaeme dk. 74), Sosa, Burak Yılmaz

Yedekler: Esteban, Uğurcan, Hüseyin, Batuhan, Ekuban, Kucka, Zeki Yavru

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Göztepe: Beto, Titi, Traore, Alpaslan, Borges, Halil (Tayfur dk. 76), Castro, Gassama, Yasin (Gouffran dk. 85 ?), Reis, Jerome (Deniz Kadah dk. 62)

Yedekler: Göktuğ, Hakan, Ngando, Grillo, Yalçın, Berkan, Samed

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Goller: Yasin (dk. 9 ve 28) (Göztepe), Burak Yılmaz (dk. 66) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Traore, Borges, Titi (Göztepe), Vahid Amiri, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

