ÖZET İZLE: Trabzonspor 2-1 Galatasaray|Trabzonspor Galatasaray Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle

Maçtan dakikalar

4.dakikada Yusuf Yazıcı’nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda direk kaleye giden topu Muslera çizgiden yatarak çıkardı.

8. dakikada Yusuf Yazıcı’nın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan N’Doye’nin kafa vuruşu kaleci Muslera'da kaldı.

19. dakikada Ndiaye, Feghouli paslaşmasında topu önüne alan Feghouli’nin ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlar Onur’da kaldı.

24. dakikada Yusuf Yazıcı’nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Okay’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak Muslera’nın sağından dışarı girdi.

45. dakikada Olcay Şahan ile Feghouli arasında yaşanan arbedede hakem Halis Özkahya iki futbolcuya da kırmızı kart gösterdi.

49. dakikada Yusuf Yazıcı’nın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta topu kale sahası içine gönderdi. Uğur Demirok’un direkten dönen kafa vuruşunda N’Doye meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-0

51. dakikada N’Doye’nin ara pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Okay’ın vuruşunu kaleci Muslera kornere çıkardı.

70. dakikada Yusuf Yazıcı’nın ceza sahası dışında vuruşunda Denayer’den seken top kaleci Muslera’nın üstündün ağalarla buluştu. 2-0

86. dakikada Mariano'nun yerden pasında sol çaprazdan ceza sahası içine giren Rodrigues’in vuruşunda meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 2-1

Stat: Medical Park

Hakemler: Halis Özkahya xx, Kemal Yılmaz xx, Hakan Yemişken xx

Trabzonspor: Onur x, Pereira x, Uğur Demirok x, Durica x, Mustafa Akbaş x, Okay xx, Onazi x, Yusuf Yazıcı x,

Olcay Şahan x, Bero x, N'Doye x

Yedekler: Esteban, Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hubocan, Bongonda, Castillo, Volkan Şen, Sosa, Batuhan, Abdulkadir Ömür

Teknik Direktörü: Rıza Çalımbay

Galatasaray: Muslera x, Mariano x, Maicon x, Denayer x, Linnes x, Fernando x, Seçuk İnan x, Tolga Ciğerci x, N'diaye x, Feghuoli x, Gomis x

Yedekler: Eray, Ahmet Çalık, Serdar Aziz, Koray Günter, Latovlevici, Rodrigues, Eren Derdiyok, Sinan Gümü, Yasin Öztekin, Carrasso

Teknik Direktörü: Igor Tudor

Kırmızı kartlar: Olcay Şahan (dk. 45) (Trabzonspor) Feghouli (dk. 45) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Ndiaye, Muslera (Galatasaray)

Garry Rodrigues, ilk golünü attı

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Garry Rodrigues, Trabzon deplasmanında attığı gol ile bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların golcüleri Bafetimbi Gomis ile Eren Derdiyok, müsabakayı sessiz tamamladı. Galatasaray’ın Trabzon’a karşı golünü ise Garry Rodrigues kaydetti. Rodrigues, bu sezon ilk kez gol atma başarısı gösterdi. 26 yaşındaki futbolcu, geride kalan 10 haftada 3 de asist yaparken sadece geçen hafta Fenerbahçe derbisinde oynamadı.

Galatasaray hem 3 puan hem de 2 futbolcusunu kaybetti

Galatasaray’da Trabzonspor maçında Badou Ndiaye ile Sofiane Feghouli, kırmızı kart gördü.

Galatasaray, Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Trabzonspor’a 2-1 yenilerek 3 puan bırakmasının yanında 2 de futbolcusunu kaybetti. Mücadelenin ilk yarısında 45. dakikada Sofiane Feghouli, direkt kırmızı kartla oyundan çıktı. İkinci yarıya 10 kişi başlayan sarı-kırmızılılar, 90. dakikada da orta sahanın bir başka başarılı ismi Badou Ndiaye ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Ndiaye, daha önce 15. dakikada karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya tarafından sarı kartla cezalandırılmıştı.

Ndiaye ile Feghouli, gelecek hafta Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Gençlerbirliği maçında takımını yalnız bırakacak.



