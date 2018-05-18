ÖZET İZLE: Trabzonspor 3-0 Karabükspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | TS Karabük kaç kaç bitti?

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Trabzonspor ile Kardemir Karabükspor karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi Trabzonspor 3-0 kazandı.
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Maçtan Dakikalar
12. dakikada Kucka’nın uzak mesafeden sert şutu kaleci Çağlar’da kaldı.
19. dakikada Trabzonspor savunmasında oluşan karambolde meşin yuvarlağı bir anda önünde bulan Ergin Keleş’in vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır’dan döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
28. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Okay’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Çağlar’dan döndü.
37. dakikada sağ taraftan gelişen Trabzonspor atağında Kucka, topu ceza sahası yayı üzerinde bulunan N’Doye’ye çıkardı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
46. dakikada Traore orta sahadan aldığı topla birlikte sağ taraftan Trabzonspor ceza sahasına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan Çakır‘dan kornere çıktı.
50. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Yusuf Yazıcı, arka direkte boşta olan N’Doye’ye pasını çıkardı. Bu oyuncunun boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
65. dakikada Kucka’nın kale sahası içine yerden gönderdiği topa dokunan Pereira, meşin yuvarlağı kaleci Çağlar’ın sağından ağalarla buluşturdu. 1-0
85. dakikada N’Doye’nın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Yusuf Yazıcı’nın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.
88. dakikada savunmadan gelen uzun topla ceza sahası içi sol çaprazına inen Yusuf Yazıcı, dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 2-0
90+2. dakikada Batuhan'ın pasında topla bulaşan Pereira ceza sahası içine girdi. Sert vuruşunda meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 3-0
Stat: Medical Park
Hakemler: Zorbay Küçük xx, Ekrem Kan xx, Baki Tuncay Akkın xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira xx, Durica xx, Mustafa Akbaş xx, Novak xx , Okay Yokuşlu xx, Kucka x (Batuhan Artaslan dk. 70 x), Bero x (Sosa dk. 46 x), Abdulkadir Ömür xx (Hüseyin Türkmen dk. 74 x), Yusuf Yazıcı xx, N’Doye x
Yedekler: Esteban, Arda Akbulut, Hubocan, Ayberk Kardaş, Abdurrahim Dursun, Sami Can Özkan
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Kardemir Karabükspor: Çağlar xx, Hakan xx, Kravchenko xx, Tayyib Talha xx, İshak Doğan xx, Traore x (Yusuf Akbulut dk. 82 ?), Herve Kage x (Murat Akın dk. 70 x), Alican Karadağ x (Özgür Yılmaz dk. 74 x), Ahmet Karadayı x, Bliznichenko x, Ergin Keleş x
Yedekler: Furkan, Rybka, Osman Çelik, Arif Bostancı, Murat Akın, Emre Eser
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Goller: Pereira (dk. 65 ve 90+2), Yusuf Yazıcı (dk. 88) (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: Pereira (Trabzonspor), Tayyib Talha, İshak Doğan, Traore (Kardemir Karabükspor)
Gökmen Şahin