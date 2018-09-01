ÖZET İZLE | Trabzonspor 4-0 Galatasaray özet izle goller izle | Trabzon Galatasaray özet

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında kendi sahasında Galatasaray'ı konuk etti.

Bordo - Mavililer, mücadeleyi 4-0'lık skorla kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri Onazi, Nwakaeme (2) ve Ekuban kaydetti.

Öte yandan Galatasaray'da Belhanda, Yusuf Yazıcı'ya yaptığı sert faulün ardından direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 7'ye yükseltti. Galatasaray ise 9 puanda kaldı.

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Maçta Dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Rodallega'nın ceza yayı üzerinden vuruşunda savunmadan dönen topu gelişine vuran Onazi, kaleci Muslera'nın sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

6. dakikada Pereira'nın sağ kanattan ortasında Rodallega'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

22. dakikada Yusuf'un pasıyla sağ çapraza inen Rodallega'nın vuruşunda meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.

25. dakikada Sosa'nın uzun ortasında ceza sahası sol kanatta topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın pasında Nwakaeme beklemeden şutunda Ahmet Çalık'a da filelerle buluştu. 2-0

30. dakikada Yusuf Yazıcı'ya sert faul yapan Belhanda hakem Fırat Aydınus tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

45. dakikada sağ taraftan Pereira'nın ortasında Rodallega'nın kafa vuruşu üstten auta çıktı

45+2 dakikada şık hareketlerle ceza sahasına giren ve kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Nwakaeme'nin vuruşunda ağlara gitti. 3-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Nwakaeme'nın pasında topla buluşan Rodallega'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

80. dakikada Kucka uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın solundan auta çıktı.

90+3. dakikada Nwakaeme'nin kale sahasına ortasında Ekuban'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın üstünden ağalarla buluştu. 4-0

Stat: Medical Park

Hakemler: Fırat Aydınus xxx, Serkan Ok xxx, Aleks Taşcıoğlu xxx

Trabzonspor: Onur xxx, Pereira xx, Mustafa Akbaş xxx, Hosseini xxx, Novak xxx, Onazi xxx (Kucka dk. 73 x), Sosa xxx, Olcay Şahan xxx (Amiri dk. 78 x), Yusuf Yazıcı xxx, Nwkaeme xxx, Rodallega xxx (Ekuban dk. 86 ?)

Yedekler: Esteban, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Batuhan, Adulkadir Parmak, Ibanez, Zeki Yavru

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Galatasaray: Muslera x, Mariano x, Maicon x, Ahmet Çalık x, Nagatoma xx, Emre Akbaba x (Feghouli dk. 81 ?), Fernando x, Sinan x (Ndiaye dk. 46 x), Belhanda x, Onyekuru x (Rodrigues dk. 81 ?), Eren Derdiyok x

Yedekeler: İsmail Çipe, Serdar Aziz, Selçuk İnan, Linnes, Donk, Ozan Kabak, Muğdat Çelik, Feghouli

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Onazi (dk. 3), Nwakaeme (dk. 25 ve 45+2), Ekuban (dk. 90+3) (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Belhanda (dk. 30) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Novak, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Mariano (Galatasaray)