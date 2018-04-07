ÖZET İZLE: Trabzonspor 4 -0 Kayserispor Maçı özeti ve golleri |Trabzonspor Kayseri maçı kaç kaç bitti?

Trabzonspor Kayserispor özet izle... Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile Kayserispor karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi Trabzonspor 4-0 kazandı.

27. dakikada sağ kanattan kullanılan korner atışında ceza sahası içinde Kucka'nın kafa vuruşunu Erkan Kaş son anda kale çizgisi üzerinde uzaklaştırdı.

30. dakikada Şamil Çinaz'ın ceza sahası dışından vuruşunu kaleci Onur kornere çeldi.

39. dakikada Umut Bulut'un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mendes'in sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

50. dakikada Kucka'nın pasında topu önüne alan Burak Yılmaz, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Lung'dan döndü. İkinci kez vuruşunda ise yine Lung'dan dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

54. dakikada Abdulkadir Ömür, rakiplerinden kaptığı topla birlikte ceza sahası yayına indi. Ayağının içiyle yaptığı düzgün vuruş kaleci Lung'un sağından ağalarla buluştu. 1-0

62. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Abdulkadir Ömür, meşin yuvarlağı Yusuf Yazıcı ile buluşturdu. Yusuf, düzgün bir vuruşla topu kaleci Lung'un sağından ağlarla buluşturdu. 2-0

66. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta kale sahası içine doğru gönderdi. Meşin yuvarlağı iyi takip eden Burak Yılmaz, kafa vuruşuyla topu ağalarla buluşturdu. 3-0

76. dakikada gelişen Trabzonspor organize atağından ceza sahası içinde Olcay'ın pasıyla topla bulaşan Burak Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 4-0

Stat: Medical Park

Hakemler:Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Trabzonspor: Onur xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Hubocan xx, Okay xxx, Novak xx, Onazi x (Uğur Demirok dk. 28 xx), Kucka xx, Yusuf Yazıcı xx, Olcay Şahan xxx (Castillo dk. 82 x), Abdulkadir Ömür xxx (Rodallega dk. 88 ?), Burak Yılmaz xxx

Yedekler: Uğurcan Çakır, Arda, Mustafa Akbaş, Pereira, Hüseyin Türkmen, Adurrahim Dursun, Sami Can Özkan

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Kayserispor: Lung x, Lopes x, Levent Gülen x (Boldrin dk. 67 x), Armel Kana-Biyik x, Erkan Kaş x, Sapunaru x, Şamil Çinaz xx, Mendes x (William dk. 58 x), Artem Kravets xx (Asamoan Gyan dk. 66 x), Deniz Sürüç x, Umut Bulut xx

Yedekler: Vedat, Espinoza, Güray Vural, Stojiljkovic, Erdal Öztürk, Atila Turan

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Abdulkadir Ömür (dk. 54), Yusuf Yazıcı (dk. 62), Burak Yılmaz (dk. 66 ve 76) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Mendes, Levent Gülen (Kayserispor), Okay (Trabzonspor)

Gökmen Şahin

