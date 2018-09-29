ÖZET İZLE | Trabzonspor 4-2 Kasımpaşa özet izle goller izle | Trabzonspor maçı özet izle

Trabzonspor - Kasımpaşa özet... Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında kendi sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Medical Park Stadı'ndan oynanan mücadelede Bordo - Mavililer, 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri Burak Yılmaz (2) ve Rodellega kaydetti. Konuk takım Kasımpaşa'nın golleri ise Eduok ve Trezeguet'ten geldi.

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Maçtan Dakikalar

16. dakikada Sosa'nın sağ taraftan kullandığı korner atışına penaltı noktasına yakın yerden Rodallega'nın kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı.

23. dakikada Eduok'un ceza sahası dışında sert şutu kaleci Onur'dan döndü. Trezeguet'nin tamamlamak istediği meşin yuvarlağı Pereira çizgi üzerinde kornere çıkardı.

24. dakikada Rodallega'nın ceza sahası yayı üzerinden vuruşunu kaleci Ramazan iki hamlede kontrol etti.

25. dakikada Sosa serbest vuruşunda ceza sahası içinde Toure'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı gitti..

29. dakikada Trezeguet'nin sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Diange'nin kafa vuruşu kaleci Onur'dan döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

30. dakikada Eduok'un ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur'un sağından ağlarla buluştu. 0-1

37. dakikada Diange'nin derinlemesine pasında kaleci Onur ile karşı karşıya kalan Trezeguet topu filelere gönderdi. 0-2

43. dakikada Pereira'nın sağ taraftan ortasında kale sahası içinde Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan'ın sağından ağlara gitti. 1-2

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Rodallega'nın ceza sahası dışı sol çaprazından serbest vuruşunda top savunma oyuncularının arasından filelere gitti. 2-2

71. dakikada ceza sahası yayına yakın yerden Rodallega'nın kullandığı serbest vuruş kaleci Ramazan'ın sağındaki direğe çarparak oyun alanına döndü.

72. dakikada Pereira'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Rodallega'nın röveşatasında seken top ağlarla buluştu. 3-2

74. dakikada Kucka'nın pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Burak Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan'ın sağından filelere gitti. 4-2

90. dakikada gelişen Trabzonspor atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Onazi topa vurmakta geç kalınca meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan

Trabzonspor: Onur, Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Kucka, Sosa (Vahid Amiri dk.46), Abdulkadir Ömür (Ekuban dk. 79 ?), Burak Yılmaz, Rodallega (Batuhan dk. 87 ?)

Yedekler: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Batuhan, Abdulkadir Parmak, Zeki Yavru, Nwakaeme

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Veigneau, Josue Sa (Koita dk. 81 ?), Sadiku, Pavelka, İlhan (Özgür Çek dk. 81 ?), Trezeguet, Eduok (Tarkan dk.77 , Diagne

Yedekler: Eray, Syam Ben Youssef, Tarkan, Hasan Bilal, Etham Erboğa, Hakan, Onur Ural, Uğurcan Yağızlı

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Eduok (dk. 30), Trezeguet (dk. 37) (Kasımpaşa), Burak Yılmaz (dk. 43 ve 74), Rodallega (dk. 53 ve 72) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Sadıku, Eduok, Josue Sa, (Kasımpaşa), Kucka, Onazi (Trabzonspor)