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ÖZET İZLE | Türkiye 0-0 Ukrayna özet izle goller izle | Türkiye - Ukrayna kaç kaç?

ÖZET İZLE | Türkiye 0-0 Ukrayna özet izle goller izle | Türkiye - Ukrayna kaç kaç?
ÖZET İZLE | Türkiye 0-0 Ukrayna özet izle goller izle | Türkiye - Ukrayna kaç kaç?

Türkiye - Ukrayna özet izle... A Milli Takımımız, hazırlık karşılaşmasında Ukrayna ile karşı karşıya geldi. Peki Türkiye - Ukrayna maçı kaç kaç bitti? İşte Türkiye - Ukrayna mücadelesinin özetini izleme rehberi ve mücadelenin detayları...

Türkiye - Ukrayna özet izle... Uluslar Ligi'nde İsveç'e 1-0 kaybederek B Ligi'nden C Ligi'ne düşen A Milli Takım hazırlık karşılaşmasında Ukrayna ile karşı karşıya geldi.

Antalya'da oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

KARŞILAŞMANIN ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan ceza altı pas içine ortasında Enes'in vuruşu yandan auta gitti.
9. dakikada Cengiz'in sağ kanattan uzun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Yunus'un sağına çekip vurduğu şutu az farkla yandan auta çıktı.
23. dakikada Cengiz'in sağdan ortası savunmadan sekti, topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Ömer'in şutu az farkla auta çıktı.
24. dakikada ceza sahası içerisine hareketlenen Viktor Tsyhankov kaleci Sinan Bolat ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Sinan Bolat topu kornere çeldi.
35. dakikada Zinchenko ceza sahası son çizgisine inerek topu yerden dışarıya çıkardı ancak Sinan Bolat topa müdahale etti.
41. dakikada Cengiz'in penaltı noktasına ortaladığı topta İrfan Can'ın kafası ağlara gitti. Hakem faul nedeniyle golü vermedi.  

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