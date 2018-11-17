ÖZET İZLE | Türkiye 0-1 İsveç özet izle goller izle | Türkiye - İsveç kaç kaç?

Türkiye - İsveç özet izle... A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'ta İsveç ile karşı karşıya geldi.

Konya'da oynanan mücadeleyi İsveç, 1-0'lık skorla kazanmayı başardı. İsveç'e galibiyeti getiren golü 71. dakikada penaltıdan Granqvist kaydetti.

Bu sonucun ardından A Milli Takımımız 3 puanda kaldı ve C Ligi'ne düştü. İsveç ise puanını 4'e çıkardı ve B Ligi'nde kalmayı garantiledi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda Robin Olsen topu kornere çeldi.

7. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu sol çaprazdan içeri girdikten sonra vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

24. dakikada Martin Olsson'un sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında kaleci Sinan topu elinden kaçırdı. Çağlar Söyüncü son anda topu uzaklaştırdı.

38. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda top kalenin solundan dışarı gitti.

44. dakikada Cenk'in sol kanattan kafa ile indirdiği topla ceza sahası içinde buluşan Hakan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Robin Olsen'den döndü.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Sebastian Larsson'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan dönen top Jakob Johansson'un önünde kaldı. Johansson'un ceza yayı önünden vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha savunmadan döndü.

55. dakikada Cengiz Ünder'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

57. dakikada Mikael Lustig'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Viktor Claesson'un kafa vuruşunda top kaleci Sinan Bolat'ta kaldı.

70. dakikada Okay Yokuşlu'nun ceza sahası içinde Marcus Berg'e yaptığı müdahale sonrası oyuncu yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

71. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Andreas Granqvist topu ağlara gönderdi. 0-1

74. dakikada topla birlikte sağ kanattan ceza sahasına giren Cengiz Ünder'in vuruşunda kaleci Robin Olsen meşin yuvarlağı dışarı çeldi.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Istvan Kovacs, Vasile Marinescu, Mihai Artene

Türkiye: Sinan Bolat, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım (Ömer Bayram dk. 87 ?), Mehmet Zeki Çelik, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Mahmut Tekdemir (İrfan Can Kahveci dk. 72), Yunus Mallı (Oğuzhan Özyakup dk. 83 ?), Okay Yokuşlu, Cenk Tosun

Yedekler: Okan Koçuk, Serkan Kırıntılı, Ertuğrul Ersoy, Mert Müldür, Serdar Gürler, Tarkan Serbest, Kenan Karaman, Mehmet Topal, Serdar Aziz

Teknik Direktör: Mircea Lucescu

İsveç: Robin Olsen, Martin Olsson, Victor Lindelöf (Filip Helander dk. 46), Ludwig Augustinsson, Andreas Granqvist, Mikael Lustig, Jakob Johansson, Viktor Claesson (Isaac Thelin dk. 89 ?), Albin Ekdal (Gustav Svensson dk. 81), Sebastian Larsson, Marcus Berg

Yedekler: Karl-Johan Johnsson, Kristoffer Nordfeldt, Emil Krafth, Jimmy Durmaz, Marcus Rohden, Kristoffer Olsson, Oscar Hiljemark, Robin Quaison, John Guidetti

Teknik Direktör: Jan Olof Andersson

Gol: Andreas Granqvist (dk. 71 pen.) (İsveç)

Sarı kartlar: Hakan Çalhanoğlu (Türkiye), Albin Ekdal, Andreas Granqvist (İsveç)



