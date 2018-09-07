ÖZET İZLE | Türkiye 1-2 Rusya özet izle goller izle | Türkiye Rusya maçı kaç kaç?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grubu ilk maçında Rusya ile karşı karşıya geldi.

Trabzon'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Rusya 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Rusya'ya, Milli Takımımız karşısında galibiyeti getiren golleri Cheryshev ve Dyzuba kaydetti. Milli Takımımızın tek golü ise Serdar Aziz'den geldi.

Bu sonucun ardından Rusya, ilk maçta 3 puana ulaştı. Milli Takımımız ise ilk maçta puanla tanışamadı.

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Maçtan Dakikalar (ilk yarı)

13. dakikada Fernandes'in ortasında kafalardan seken topa Cheryshev'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

25. dakikada Erokhin'in sağ taraftan kale sahasına doğru yaptığı ortada, Kuzyaev'in yatarak vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından auta çıktı.

28. dakikada Yusuf Yazıcı, ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Hakan Çalhanoğlu'nu gördü. Bu oyuncunun vuruşunda ise top üstten auta çıktı.

41. dakikada ceza sahası içinde Mehmet Topal'ın vuruşunda top savunma oyuncularından döndü. Dönen topa Serdar Aziz'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti. 1-1

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Yuri Gazinsky'nin savunmanın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Artem Dzyuba'nın ceza alanında bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Serkan Kırıntılı'nın yanından ağlarla buluştu. 1-2

66. dakikada gelişen Türkiye atağından ceza sahası içinde Oğuzhan'ın pasında sol çaprazdan içeriye giren Hakan Çalhanoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

72. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta, Kaan Ayhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

80. dakikada Cengiz Ünder rakiplerinden şık çalımlarla sıyrılarak ceza sahası yayı üzerine geldi. Buradan vuruşunda ise kaleci Lunev, topu kornere çıkardı.

89. dakikada Dzyuba'nın ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı gitti.

90. dakikada ceza sahası içinde Hakan Çalhanoğlu'nun yerden vuruşu kaleci Lunev'in ellerinde kaldı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Artur Dias xx, Rui Tavares xx, Paulo Soares xx

Türkiye: Serkan xx, Şener xx, Hasan Ali xx, Serdar Aziz x (Kaan Ayhan dk. 46 x), Okay xx, Çağlar xxx, Mehmet Topal xx (Yunus Mallı dk. 71 x), Hakan Çalhanoğlu xx, Yusuf Yazıcı x (Oğuzhan dk. 57 x), Cenk Tosun x, Cengiz Ünder xx

Yedekler: Sinan Bolat, Gökhan Akkan, Serdar Gürler, Zeki, Mahmut Tekdemir, Enes, Tarkan, Emre Akbaba, Ertuğrul

Teknik Direktör: Mircea Lucescu

Rusya: Lunev xx, Fernandes xxx, Neustdter xx, Cheryshev xx (Ionov dk. 79 x), Kuzyaev xx (Mogilevetes dk. 73 x), Gazinski xx, Zobnin xx, Kudryashov xx (Rausch dk. 82 ?), Dzhikiya xx, Erokhin xx, Dzyuba xxx

Yedekler: Guilherme, Shunin, Sorokin, Semenov, Zabolotny, Kambolov, Stotski, Poloz, Smolnikov, Ionov

Teknik Direktör: Stanislav Cherchesov

Goller: Chershev (dk. 13), Dzyuba (dk. 49) (Rusya), Serdar Aziz (dk. 41) (Türkiye)

Sarı Kartlar: Şener (Türkiye), Kudryashov, Dzyuba (Rusya)

