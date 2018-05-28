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ÖZET İZLE | Türkiye İran özet izle goller izle

Türkiye - İran! Türkiye hazırlık karşılaşmasında İran ile karşı karşıya geldi. İşte Türkiye İran karşılaşmasının geniş özeti ve detayları...

ÖZET İZLE | Türkiye İran özet izle goller izle

28 Mayıs 2018 22:57

Türkiye - İran karşılaşması! Mircea Lucescu yönetiminde EURO 2020'ye gitmenin hesaplarını yapan Milli Takım, hazırlık maçında İran ile karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Milli Takımımız 2-1 kazanmayı başardı.

Ay-Yıldızlılar'a galibiyeti getiren golleri 6 ve 50. dakikalarda Cenk Tosun kaydetti. Konuk ekip İran'ın golü ise 90. dakikada penaltıdan Dejagah'tan geldi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı) 

2. dakikada Okay, rakipten kaptığı topla hareketlenip savunmanın arkasına sarkan Cenk Tosun’u gördü. Bu futbolcu kalecinin üzerinden aşırtmak istedi ancak Beiranvand son anda topa müdahale etti.
6. dakikada kendi yarı sahasından aldığı topla hareketlenen Mehmet Topal, Cenk Tosun’a güzel bir pas çıkardı. Cheshmi’den sıyrılan yıldız golcü, güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
8. dakikada cengiz Ünder soldan bindirip son çizgiye kadar indi ve penaltı noktası üzerindeki Yusuf Yazıcı’yı gördü. Bu futbolcunun şutunda top üstten az farkla auta çıktı.
17. dakikada Cenk Tosun savunmanın arasından çok iyi bir pasla Yusuf Yazıcı’nın kaleciyle karşı karşıya kalmasını sağladı. Genç oyuncunun şutunda kaleci Beiranvand son anda topu kornere gönderdi.
24. dakikada Şener’in hatalı pasında topu kapan Jahanbakhsh, soldan bindiren Hajsafi’yi gördü. Bu futbolcunun karşı karşıya vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.
26. dakikada Jahanbakhsh, Şener’i şık bir hareketle çalımlayarak önünü boşalttı ve sert bir şut çekti. Serkan Kırıntılı bu pozisyonda da gole izin vermedi.
34. dakikada soldan bindiren Hasan Ali, rakibini ekarte ederek ceza sahası yayındaki Cengiz’i gördü. Bu futbolcunun sert şutunda köşeye giden topu son anda kaleci Beiranvand kornere gönderdi. 

TÜRKİYE - İRAN KARŞILAŞMASININ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
 

 

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