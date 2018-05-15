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ÖZET İZLE: Ümraniye 1-2 Erzurum Maç Özeti Golleri İZLE |Ümraniye Erzurum kaç kaç bitti?

1.Lig play off rövanş karşılaşmasında Ümraniyespor Erzurumspor ile karşılaştı. Peki Ümraniye Erzurum maçı kaç kaç bitti? Ümraniye Erzurum maçı özet ve golleri izle…

ÖZET İZLE: Ümraniye 1-2 Erzurum Maç Özeti Golleri İZLE |Ümraniye Erzurum kaç kaç bitti?

15 Mayıs 2018 17:59
Ümraniyespor Erzurumspor - Tıkla İzle

Ümraniye Erzurum maçı geniş özeti ve golleri izle... Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 4-3 mağlup olan Ümraniyespor, bugün sahasında Erzurumspor ile karşılaştı.Erzurumspor karşılaşmayı 2-1 kazanarak play-off finaline yükseldi.

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Profesyonel lig macerasına 2011-2012 sezonunda başlayan Ümraniyespor, 2013-2014'te TFF 3. Lig'den 2. Lig'e çıktı. Geçen her sene üzerine koyarak devam eden İstanbul ekibi, 2015-2016'da ise Spor Toto 1. Lig'de mücadele etmeye başladı. Son iki sezondur ligin etkili takımlarından biri olmayı başaran kırmızı-beyazlılar, bu sene de uzun süre ilk ikide yer almasına rağmen son haftalarda elde ettiği olumsuz sonuçlar nedeniyle ligi 4. sırada tamamladı. Play-off turunda BB Erzurumspor'un rakibi olan Ümraniye, deplasmandaki ilk maçta 4-3 mağlup oldu. Yarın saat 16.00'da Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanacak rövanş karşılaşmasında Erzurum temsilcisi karşısında saha avantajıyla birlikte etkili bir oyun sergilemenin hesaplarını yapan Ümraniyespor, Teknik Direktör Bayram Bektaş yönetiminde geçirdiği güzel bir sezonu final oynayarak taçlandırmak istiyor.  

 

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