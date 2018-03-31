ÖZET İZLE: Ümraniyespor 2-1 Erzurumspor Maçı özeti ve golleri izle

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar
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40. dakikada sağ kanattan Bahadır’ın ceza sahasına ortasında kale önünde Rangelov’un yaptığı yarım volede meşin yuvarlak kaleci Hakan’da kaldı.
53. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Mücahit’in içeri çevirdiği topa kale sahası önünde Serdar Özbayraktar’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Hakan'dan döndü.
61. dakikada sağ kanattan Tolga’nın ortasında ceza sahası içinde Savage’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Burak’ın sağından ağlarla buluştu. 0-1
73. dakikada ceza yayı üzerinde Rangelov’un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cleyton’un şutunu kaleci Hakan çeldi. Dönen topa Serdar Özbayraktar’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hakan’da kaldı.
81. dakikada ceza yayı üzerinde İbrahim Akdağ’ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Hakan’dan sekti. Seken topu sağ taraftan Merthan kafayla Drole’a aktardı. Kale önünde Drole’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
90. dakikada sağ taraftan Rangelov’un pasında kale önünde topla buluşan Serdar Özbayraktar’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
Stat: Ümraniye İlçe
Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Kamil Çetin xx, Adem Sarıtaş xx
Ümraniyespor: Burak xx, Oğuz xx, Merthan xx, Appindangoye xx, Mücahit xx, Timur xx (Drole dk. 78 x) İbrahim Akdağ xx, Vasilogiannis xx, Bahadır xx (Serdar Özbayraktar dk. 46 xxx), Emircan xx (Cleyton dk. 46 x), Rangelov xx
Yedekler: Metin, Mustafa, Bulut, Mehmet Sedef, Samet, Tarık
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu xx, Tolga xx, Trtovac xx, Lokman xx, Hakan Arslan xx, Scuk xx, Metin xx (Acka dk. 90+1 ?), Burhan Eşer xx, Gökhan xx (Taylan dk. 70 x), Erhan xx, Bekamenga ? (Savage dk. 8 xx)
Yedekler: Ahmet Altın, Abdulkadir, Muhammet Bahadır, Erman, Muammer, Osman, Alperen
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Goller: Savage (dk. 61) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Drole (dk. 81), Serdar Özbayraktar (dk. 90) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Metin, Trtovac, Taylan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor) Emircan, Merthan, Oğuz (Ümraniyespor)
Bora Akyol - Uygar Aydın