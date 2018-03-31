ÖZET İZLE: Ümraniyespor 2-1 Erzurumspor Maçı özeti ve golleri izle | Ümraniye Erzurum Maçı geniş özeti ve skoru

Ümraniyespor Erzurumspor özet izle ! Ümraniyespor, Erzurumspor'u konuk etti. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Ümraniyespor, puanını 53'e yükselterek liderliğin ortağı oldu. Erzurumspor ise 40 puanda kaldı. Futbol severler Ümraniye Erzurum maçı skoru kaç kaç bitti? gibi sorulara cevap arıyor. Mücalenin ilk 45 dakikası 0-0 eşitlikle sonuçlanırken, ikinci yarıda dakikalar 61'i gösterirken Demba Savage, Erzurumspor'u Ümraniyespor karşısında deplasmanda 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Dakika 81'de ise Jean-Armel Drole skora denge sağlayan golü kaydetti. 90'ıncı dakikada ev sahibi ekipten Serdar Özbayraktar, takımına galibiyeti getiren golü Erzurum filelerine atarak maçın skorunu tayin etti: 2-1... İşte Ümraniye Erzurum maçı geniş özeti özeti golleri...

Ümraniyespor 2-1 Erzurumspor

BB. Erzurumspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto 1. Lig’de 29. Hafta da Ümraniyespor ile deplasman da oynayacağı maçın hazırlıklarını Erzurumspor Tesislerinde sürdüren mavi-beyazlılar güne düz koşu yaparak, 5-2 dar alanda pas çalışması ile başladı.

Play-Off iddiasını sürmek isteyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da Cumartesi günü grubun güçlü ekiplerinden karşılaşacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Mehmet Altıparmak nezaretinde tamamladı. Futbolculara taktiksel çalışmada ağırlık veren Teknik Patron Altıparmak, Ümraniyespor maçının zorlu geçeceğini belirterek, “Biz sahaya çıkıp futbolumuzu centilmence oynayarak kazanmak istiyoruz. Hakemin bitiş düdüğüne kadar olan zaman dilimini çok iyi değerlendirmek istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. İnşallah kazanarak hedeflediğimiz başarılı yola devam etmek istiyoruz.” dedi.

Barlak’tan Ümraniyespor maçı öncesi taraftara çağrı

B.B. Erzurumspor Basın Sözcüsü Metin Barlak, Ümraniyespor maçı öncesinde taraftara seslendi.

Spor Toto 1. Lig’de 29. haftada Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da kritik maça iddialı hazırlanıyor. Zirve mücadelesi veren Ümraniyespor ile oynayacakları maçtan alacakları galibiyetin Play-Off yarışında kendilerine büyük bir moral ve avantaj sağlayacağına dikkat çeken Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Basın Sözcüsü Metin Barlak, taraftarı maça davet ederek, “Büyük Erzurumspor taraftarlarına sesleniyorum. Cumartesi günü İstanbul’daki bu önemli maçta takımımızı yalnız bırakmayalım. Kocaeli’nden Bursa’ya kadar çevre illerdeki bütün Erzurum sevdalıları tribünleri doldurur, futbolcularımız arkalarında bu gücü hissederse, sahadan galibiyetle ayrılan taraf kesinlikle biz oluruz. Bu zorlu maçta alacağımız 3 puanla kalan haftalara büyük bir moral ve güçle girer, Play-Off yolunda önemli bir virajı geçmiş oluruz” diye konuştu.

Kalan 6 maçın tamamını kazanacak güçleri olduğuna dikkat çeken Basın Sözcüsü Barlak, “Bu büyük camiaya Süper Lig yakışır. İyi oynadığımız maçlarda şanssız puan kayıpları yaşadık. Matematiksel olarak devam etse de ilk 2 şansımız çok zor. Ama Play-Off biletini alıp bu maçların ardından Süper Lig özlemine son vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. İlk etapta önümüzde 6 final maçı var ve önce Ümraniye engelini aşmalıyız. Taraftarımızla kenetlenirsek bunu başarırız” dedi.

Ümraniyespor Erzurumspor nasıl canlı izlenir?

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Ümraniyespor Erzurumspor maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Not:Yasa dışı yollarla izlenen maçlar suç kapsamına girmektedir.