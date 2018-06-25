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ÖZET İZLE | Uruguay - Rusya özet izle goller izle

Uruguay - Rusya 2018 Dünya Kupası'nda Uruguay ile Rusya karşı karşıya geldi. İşte Uruguay - Rusya karşılaşmasının geniş özeti ve detayları...

ÖZET İZLE | Uruguay - Rusya özet izle goller izle

25 Haziran 2018 18:54

Uruguay - Rusya karşılaşması... 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Uruguay ile Rusya karşı karşıya geldi.

A Grubu'nda oynanan karşılaşmayı Uruguay 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Güney Amerika ekibine galibiyeti getiren golleri Luis Suarez, Cheryshev (k.k) ve Cavani kaydetti.

Öte yandan Rusya'da Smolnikov 36. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Uruguay puanını 9'a yükseltti ve gruptan lider çıktı. Rusya ise 6 puanda kalarak gruptan ikinci sırada çıktı.

URUGUAY - RUSYA KARŞILAŞMASININ GENİŞ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

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