ÖZET İZLE | Uruguay - Rusya özet izle goller izle

Uruguay - Rusya karşılaşması... 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Uruguay ile Rusya karşı karşıya geldi.

A Grubu'nda oynanan karşılaşmayı Uruguay 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Güney Amerika ekibine galibiyeti getiren golleri Luis Suarez, Cheryshev (k.k) ve Cavani kaydetti.

Öte yandan Rusya'da Smolnikov 36. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Uruguay puanını 9'a yükseltti ve gruptan lider çıktı. Rusya ise 6 puanda kalarak gruptan ikinci sırada çıktı.

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