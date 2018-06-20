ÖZET İZLE | Uruguay - Suudi Arabistan özet izle goller izle

Uruguay - Suudi Arabistan karşılaşması... 2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Uruguay Suudi Arabistan ile karşı karşıya geldi.

Uruguay rakibini yıldız futbolcusu Luis Suarez'in 23. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonucun ardından Uruguay, ikinci maçından da galibiyetle ayrılarak puanını 6'ya yükseltti. Suudi Arabistan ise Rusya'nın ardından Uruguay'a da kaybederek iki maçta puan alamadı.

Grubun son karşılaşmalarında Uruguay ev sahibi Rusya ile karşılaşakacak. Suudi Arabistan ise Mısır ile karşı karşıya gelecek.

PUAN DURUMU

İkinci maçların tamamlanmasının ardından grupta Rusya, 6 puanla ilk sırada yer alıyor. Rusya'yı yine aynı puanla Uruguay takip ediyor. Henüz puan alamayan Mısır ve Suudi Arabistan ise grupta sırasıyla 3 ve 4. sırada yer alıyor.

RUSYA VE URUGUAY İKİNCİ TURDA

Grupta iki maçlarından da galibiyetle ayrılmayı başaran Rusya ve Uruguay ikinci tura yükseldi. İki ekip grupların son haftasında liderlik için karşı karşıya gelecek.



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