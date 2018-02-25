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ÖZET İZLE: Yeni Malatya 3-1 Karabük Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle|Malatya Karabük kaç kaç bitti?

Malatya Karabük maç özeti ve golleri izle... Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Malatya ile Karabük karşılaştı. Malatya Karabük maçı geniş özeti ve golleri izle. Malatya Karabük maçı kaç kaç biti ! İşte detaylar...

ÖZET İZLE: Yeni Malatya 3-1 Karabük Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle|Malatya Karabük kaç kaç bitti?

25 Şubat 2018 17:38

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar

52. dakikada Adem’in pasında topla buluşan Barazite ceza yayı üzerinden şutunu çekti ancak kaleci Çağlar iki hamlede topu kontrol etti.

54. dakikada Adem ceza sahası sol çaprazında rakiplerinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanını terk etti.

60. dakikada Cissokho’nun sol kanattan yerden ceza sahasına gönderdiği topa dokunan Boutaib, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi. 2-0

69. dakikada Gilberto’nun altıpas içerisine gönderdiği top defansa çarptıktan sonra boşta kaldı oluşan karambolde Barazite topu ağlara gönderdi: 3-0

87. dakikada kısa paslarla cezasahasına giren Leandro kaleci ile karşı karşıya kaldıktan sonra şutunu çekti top Ertaç’ta kaldı.

90. dakikada Leandrinho, kazanılan penaltıyı Leandro gole çevirdi. 1-3

Stat: Malatya

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, İsmail Şencan xx, Volkan Ahmet Narinç xx

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Doria xxx, Murat Yıldırım xxx, Boutaıb xx (Berk dk. 78 x), Adem xxx, Cissokho xxx, Aytaç Kara xxx, Mina xxx, Rahman Buğra xx, Denıng xx (Gilberto dk. 61 x), Diallo xx (Barazite dk. 46 xx)

Yedekler: Farnolle, Gökhan Akkan, Pereira, Barazite, Eren, Azubuike, Sincere, Berk, Gilberto, Mustafa

Teknik Direktör: Erol Bulut

Kardemir Karabükspor: Çağlar x, Ferhat xx (Özgür dk. 5 xx), Traore xx (Murat Akın dk. 84 ?), Skulason xx, Hakan Aslantaş x (Bliznichenko dk. 46 x), Anton xx, İshak xx, Leandrinho xx, Cem xx, Ibanez xx, Kage xx

Yedekler: Furkan, Tayyib, Stahl, Ahmet, Murat Akın, Özgür Yılmaz, Alican, Yusuf, Andrıı

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Goller: Doria (dk. 23), Boutaıb (dk. 60), Barazite (dk. 69) (Evkur Yeni Malatyaspor), Leandrinho (dk. 90 pen) (Kardemir Karabükspor)

Sarı Kartlar: Doria, Denıng (Evkur Yeni Malatyaspor), Ibanez, Traore, Kage, Cem (Karabük)

Mehmet Türel - Barış Türel - Cahit Özçelik
 

Etiketler: Yeni Malatya Karabükspor golleri, Yeni Malatyaspor Karabük özet izle

 

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