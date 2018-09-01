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ÖZET İZLE: Yeni Malatyaspor 0-1 Konyaspor Maç Özeti ve Golleri İzle

Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaştı. Yeni Malatyaspor Konyaspor maçının geniş özeti ve golleri izle. Yeni Malatyaspor Konyaspor maçı kaç kaç bitti? İşte maçla ilgili tüm detaylar...

ÖZET İZLE: Yeni Malatyaspor 0-1 Konyaspor Maç Özeti ve Golleri İzle

01 Eylül 2018 00:06

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Atiker Konyaspor’u konuk etti. Mücadele misafir takım Atiker Konyaspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar 

14. dakikada Yatabare topu ceza sahası içerisine taşıdı, Milosevic önünde bulduğu topu kalecinin üzerinden ağlarla buluşturdu. 0-1

26. dakikada Sincere’nin sağ kanattan yaptığı ortaya Boutaib kafayla vurdu top auta çıktı.

44. dakikada Issam’ın sol kanattan yaptığı ortaya Adem müsait durumda kafa vuruşu yaptı, top az farkla auta çıktı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Alpaslan Dedeş xx

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Guilherme xx, Boutaib xx, Adem xx, Sadık xx, Pereira xx, Sincere xx, Aleksic xx, Issam xx, Mina xx, Rahman xx

Yedekler: Farnolle, Ömer Şişmanoğlu, Eren, Ahmed, Murat Akça, Erkan Kaş, Mustafa, Dia

Teknik Direktör: Erol Bulut

Atiker Konyaspor: Serkan xx, Selim xx, Jonsson xx, Jevtovic xx, Yatabare xx, Milosevic xx, Uğur xx, Vedat xx, Fofona xx, Ferhat xx (Opanasenko dk. 33 x), Skubic x

Yedekler: Volkan, Fallou Diagne, Ali Turan, Adıs Jahovic, Traore, Mahmut, Amır, Moke, Opanasenko, Mücahit

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: Milosevic (dk. 14) (Atiker Konyaspor)

Sarı kartalar: Mina, Guilherme (Atiker Konyaspor), Jevtovic (Evkur Yeni Malatyaspor)  

Cahit Özçelik - Mehmet Türel
 

 

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