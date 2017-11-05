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ÖZET İZLE: Yeni Malatyaspor 0-2 Başakşehir| Yeni Malatyaspor Başakşehir Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor evinde Başakşehir'i konuk etti. Yeni Malatyaspor Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Yeni Malatyaspor Başakşehir maçı geniş özeti ve golleri izle

ÖZET İZLE: Yeni Malatyaspor 0-2 Başakşehir| Yeni Malatyaspor Başakşehir Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle

05 Kasım 2017 18:42

Maçtan dakikalar 

65. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Da Costa bekletmeden şutunu çekti, top Ertaç’ta kaldı.

77. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Diallo topu boşta bulunan Adem’e gönderdi, Adem’in vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından auta çıktı.

88. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Dia şutunu çekti, kaleci Volkan topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

90. dakikada Napoleoni sol çaprazdan şutunu çekti top az farkla auta çıktı.

94. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor az adamla yakalandı, Visca'nın çektiği şutta top direkten döndü. Dönen topu Mevlüt tamamladı. 0-2

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Stat: Malatya Stadyumu

Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Ekrem Kan xx, Asıf Yusuf Öz xx

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Yalçın Ayhan xx, Pereira x (Turgut dk. 73 x), Murat Yıldırım xx, Boutaib x (Batuhan dk. 80 ?), Barazite x (Dia dk. 60 x), Sadık xx, Adem xx, Cissokho xx, Chebake xx, Diallo xx

Yedekler: Farnolle, Sicere, Ferhat, Murat Akça, Mina, Dening

Teknik Direktör: Erol Bulut
Medipol Başakşehir: Volkan xx, Clichy xxx, Attamah xxx, Epureanu xxx, Visca xx, Da Costa xx (Napoleoni dk. 82 x), Adebayor xxx (Mevlüt dk. 87 ?), Elia xx (Kerim dk. 76 ?), Hakan xx, De Souza xx, Gökhan İnler xx

Yedekler: Mert, İrfan Can, Tunay, Uğur, Alparslan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Adebayor (dk. 21), Mevlüt (dk. 94) (Medipol Başakşehir)

Sarı Kartlar: Visca, De Souza (Medipol Başakşehir), Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor) 

Barış Türel - Mehmet Türel - Cahit Özçelik
 

Etiketler: Yeni Malatyaspor Başakşehir özet izle

 

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