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ÖZET İZLE: Yeni Malatyaspor 1-0 Sivasspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Yeni Malatyaspor Sivasspor kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor Sivasspor ile karşılaştı. Yeni Malatyaspor Sivasspor maçı kaç kaç bitti? Yeni Malatyaspor Sivasspor maçı geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Yeni Malatyaspor 1-0 Sivasspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Yeni Malatyaspor Sivasspor kaç kaç bitti?

28 Ocak 2018 15:52

Süper Lig’in 19. haftasında E.Y. Malatyaspor, sahasında karşılaştığı D. G. Sivasspor’u 1-0 mağlup etti. Sivasspor'un yeni transferi yıldız futbolcu Robinho 74. dakikada oyuna girerk Süper Lig'de ilk kez sahne aldı.

Maçtan dakikalar

11. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahasına gönderilen topa Ndinga kafayı vurdu fakat meşin yuvarlak dışarı çıktı.

17. dakikada Sadık’ın ceza sahasına yaptığı ortada Adem rövaşata denedi ancak top dışarı gitti.

44. dakikada kullanılan serbest vuruşta topa yükselen Mina'nın kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı. 

62. dakikada ceza sahası sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına Mert Hakan geçti, onun vuruşunda meşin yuvarlak direği sıyırarak auta çıktı.

68. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada kale önünde Emre Kılınç'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

70. dakikada kendi çabasıyla ceza sahasına giren Aytaç, şutunu çekti. Top defansa çarparak kornere çıktı.

75. dakikada Boutaib’in ceza sahası içinde düşürülmesi sonucu hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

77. dakikada Adem Büyük'ün kullandığı penaltı vuruşu kaleci Tolgahan'ın sağından ağlarla buluştu. 1-0

Yeni Malatyaspor Sivasspor Maçı Özeti ve Golleri İzle 

Stat: Malatya
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx Süleyman Özay xx
E.Y. Malatyaspor: Ertaç xxx, Pereira xx, Murat Yıldırım xx (Dening dk. 69 x), Boutaib xx (Eren dk. 83 ?), Azubuike xxx, Sadık xxx, Adem xxx, Cissokho xx, Chebake xxx, Mina xx, Diallo x (Aytaç dk. 46 x)
Yedekler: Farnolle, Gökhan, Turgut, Sincere, Rahman Buğra, Dia, Mustafa
Teknik Direktör: Erol Bulut
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan xx, Kone xxx, Mattias xx, Mert Hakan x (Robinho dk. 74 x), Bifouma xx, Dos Santos xx, Hakan Arslan x (Zoro dk. 86 ?), Emre Kılınç xx, Ziya xx, Medjani x (Boye dk. 53 x), Ndinga xx
Yedekler: Alvarez, Ali Şaşal, Dyakov, Muhammet, Hakan, Papp, Serkan
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Sarı kartlar: Medjani, Bifouma (Sivasspor), Azubuike, Dening, Eren, Sadık (E.Y. Malatyaspor)
Gol: Adem (dk. 77) (E.Y. Malatyaspor) 

Barış Türel - Mehmet Türel

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