ÖZET İZLE | Yeni Malatyaspor 2-0 Galatasaray özet izle goller izle | Yeni Malatyaspor - Galatasaray kaç kaç?

Yeni Malatyaspor - Galatasaray özet izle... Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk oldu.
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Yeni Malatyaspor, 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Yeni Malatyaspor'a 3 puanı getiren golleir Donald ve penaltıdan Adem Büyük kaydetti.
Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor, puanını 15'e yükseltti. Galatasaray ise 19 puanda kaldı.
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Belhanda sakatlandı
Galatasaray'da sakatlar kervanına Belhanda da katıldı.
Son dönemde birçok önemli futbolcusunu sakatlık nedeniyle kaybedeb Galatasaray'da Belhanda da sakatlandı. Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ilk yarısında sakatlık geçiren Faslı futbolcu yerini Ahmet Çalık'a bırakmak zorunda kaldı.
Mariano derbide yok
Galatasaray'a bir kötü haber de Mariano'dan geldi. Malatyaspor karşılaşmasının 45. dakikasında sarı kart gören Brezilyalı futbolcu cezalı duruma düştü. Mariano, haftaya oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Pereira'nın altıpas içine gönderdiği topa Boutaıb dokundu meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
18. dakikada Donk cezasahasına girmeden yerden şutunu çekti top defansa çarparak auta çıktı.
30. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Adem şutunu çekti top auta çıktı.
32. dakikada kullanılan köşe vuruşuna yükselen Murat Akça'nın şutu az farkla dışarı çıktı.
36. dakikada Boutaıb'ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Donald yerden şutunu çekti top ağlara gitti. 1-0
Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)
53. dakikada altıpas içine indirilen topa Rodrigues dokundu top direğin dibinden dışarı çıktı.
64. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu Adem gole çevirdi. 2-0
68. dakikada ceza sahasına yapılan ortaya Muğdat kafayla dokundu. Malatya defansı meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkarttı.
73. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Muğdat'ın şutunu kaleci Farnolle çeldi. Dönen topa Ndiaye kafayla dokundu meşin yuvarlak dışarı çıktı.
83. dakikada kullanılan köşe vuruşuna yükselen Ahmet Çalık kafayla dokundu top üstten dışarı çıktı.
Stat: Malatya Stadyumu
Hakemler: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Guilherme (Aleksic dk. 85 ?), Murat, Boutaıb, Adem, Sadık, Pereira (Ahmet Ildız dk. 57), Donald (Muniru dk. 75), Murat Akça, Chebake, Erkan Kaş
Yedekler: Ertaç, Gökhan, Eren, Ahmed, Aleksic, Mustafa, Dia
Teknik Direktör: Erol Bulut
Galatasaray: Muslera, Mariano, Rodrigues, Selçuk, Belhanda (Ahmet Çalık dk. 30), Sinan (Yunus dk. 74), Linnes (Muğdat dk. 56), Donk, Ndıaye, Ömer Bayram, Ozan Kabak
Yedekler: İsmail, Maicon, Ahmet Yılmaz, Atalay, Recep, Celil
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Donald (dk. 36), Adem (dk. 64 pen.) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Mariano (Galatasaray), Farnolle, Ahmet Ildız (Evkur Yeni Malatyaspor)