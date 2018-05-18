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ÖZET İZLE: Yeni Malatyaspor 3-2 Kayserispor Maçı Özeti ve Golleri İzle |Malatya Kayseri kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 34.hafta maçında maçında Yeni Malatyaspor - Kayserispor ile karşılaştı.Yeni Malatyaspor Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Yeni Malatyaspor Kayserispor maçı geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Yeni Malatyaspor 3-2 Kayserispor Maçı Özeti ve Golleri İzle |Malatya Kayseri kaç kaç bitti?

18 Mayıs 2018 19:57

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Kayserispor’u 3-2 mağlup etti.

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar

12. dakikada sol kanattan yapılan ortaya yükselen Mendes'in kafa vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı.

22. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topu önünde bulan Rahman Buğra'nın şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

38. dakikada hızlı gelişen Evkur Yeni Malatyaspor atağında yaklaşık 35 metre top süren Barazite ceza sahasına girer girmez pasını Dening’e aktardı onun vuruşunda top kaleciden sekerek ağlarla buluştu. 2-0

46. dakikada Şamil Cinaz'ın uzaktan sert şutunda kaleci topu kontrol etti.

60. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mendes'in şutunda top dışarı gitti.

75. dakikada Boutaib’ın pasında Adem Büyük topu ağlara gönderdi. 3-0

81. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Nikola'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-1

90. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Mendes, topu filelere yolladı. 3-2

Stat: Malatya

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Samet Çavuş xx, Samet Çiçek xx

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx (Farnolle dk. 46 x) Dorıa xx, Murat xx, Boutaib xx, Barazite xxx (Dia dk. 69 x) Azubuike xxx Sadık Çiftpınar xxx, Adem Büyük xxx, Cissokho xx, Rahman Buğra xxx, Dening xxx (Aytaç Kara dk. 59 x)

Yedekler: Gökhan Akkan, Berk, Diallo

Teknik Direktör: Erol Bulut

Kayserispor: Lung xx, Levent xx, Şamil xx (Nikola dk. 66 x), Güray Vural xx (Badji dk. 46 x), Artem Kravets xx,Sapunaru xx, Boldrin xx (Adem dk. 80 ?), Erdal Öztürk xx, Kucher xx, Mendes xx, Umut xx 

Yedekler: Vedat, Bora, Erkan

Teknik Direktör: Hakan Ertürk

Goller: Rahman Buğra (dk. 22), Dening (dk. 38), Adem (dk. 75) (Evkur Yeni Malatyaspor), Nikola (dk. 81),

Mendes (dk. 90) (Kayserispor)

Sarı kart: Şamil (Kayserispor)  

Mehmet Türel - Barış Türel
 

 

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