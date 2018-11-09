ÖZET İZLE | Yeni Malatyaspor 5-0 Trabzonspor özet izle goller izle | Yeni Malatyaspor - Trabzonspor kaç kaç?

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor özet izle... Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 5-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Yeni Malatyaspor'a Trabzonspor karşısında farkı getiren golleri Guilherme (2), Aleksic (2) ve Boutaib kaydetti.

Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor, puanını 21'e yükseltti. Trabzonspor ise 16 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada E.Yeni Malatyaspor'da Ahmed Ildız'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Khalid'in vuruşunda top az farkla auta çıktı.

18. dakikada Trabzonspor'da sağ kanattan ceza alanına giren Olcay Şahan topu yerden Hugo Rodallega'ye verdi. Rodallega'nin attığı şutu, Yeni Malatyaspor savunması son anda engelledi ve topu ceza sahasından uzaklaştırdı.

36. dakikada sol kanattan Khalid içeri doğru hareketlendi, boşa çıkan Guilherme'yi gördü. Kaleci Onur ile karşı karşıya kalan Guilherme topu ağlarla buluşturdu. 1-0

38. dakikada Trabzonspor'da savunmanın hatasıyla topla buluşan Guilherme, ceza sahasında Alaksic'i gördü. Akeksic tek vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor'da Toure'nin Adem Büyük'e yaptığı faulle hakem serbest vuruşu verdi. Kaleyi karşıdan gören bir noktadan topun başına geçen Danijel Aleksic meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak kendisinin ikinci takımının 3'üncü golünü attı. 3-0

51. dakikada Yeni Malatyaspor'da sol taraftan Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşunda Khalid Boutaib'ın kafa vuruşu ile top ağlarla buluştu. 4-0

64. dakikada Yeni Malatyaspor'da Danijel Aleksic'in ceza sahasına doğru havadan ara pasında Guilherme, yerden vuruş ile topu Onur'un solundan ağlara gönderdi. 5-0

Stat: Yeni Malatya Stadyumu

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken

E. Yeni Malatyaspor: Fabien Farnolle, Issam Chebake, Ahmed, Sadık, Erkan, Mina, Guilherme (Rahman dk. 89 ?), Aleksic, Murat, Khalid (Eren dk. 87 ?), Adem (Pereira dk. 71)

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Gökhan Akkan, Mustafa Eskihellaç, Issiar Dia, Sulley Muniru

Teknik Direktör: Erol Bulut

Trabzonspor: Onur, Pereira, Toure, Hosseini (Hüseyin dk. 54), Novak, Onazi, Sosa, Olcay, Abdulkadir (Ekuban dk. 54), Rodallega, Nwakaeme

Yedekler: Uğurcan Çakır, Vahid Amiri, Murat Cem Akpınar, Batuhan, Abdulkadir Parmak, Kucka, Ibanez, Zeki Yavru

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Guilherme (dk. 36 ve 64), Danijel Aleksic (dk. 38 ve 48), Khalid Boutaib (dk. 51) (E.Y.Malatyaspor)

Sarı Kartlar: Khalid (E.Y.Malatyaspor), Rodallega (Trabzonspor)