ÖZET İZLE | Yeni Malatyaspor - Akhisarspor | Yeni Malatyaspor Akhisarspor maçı golleri izle

Yeni Malatyaspor - Akhisarspor maçı! Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor kendi sahasında Akhisarspor ile karşı karşıya geldi.



Karşılıklı ataklarla geçen mücadelede gol sesi çıkmadı ve iki takım da bir puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor puanını 39'a Akhisarspor ise 36'ya yükseltti.



Süper Lig'de gelecek hafta Yeni Malatyaspor deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Akhisarspor ise kendi sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Cehabake’nin ceza sahasına yaptığı ortada topu göğsüyle kontrol eden Boutaib'ın dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı çıktı.

19. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Pereira'nın şutu az farkla auta gitti.

27. dakikada kullanılan köşe atışında defanstan seken topu önünde bulan Pereira’nın yarım vole denemesinde top direğin yanından auta çıktı.

34. dakikada sol kanattan Cissokho'nun sol kanattan ortasında topla buluşan Aytaç’ın şutunu kaleci kurtardı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



74. dakikada Aytaç’ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte topa yükselen Mina vuruşunda top defansa çarparak dışarı gitti.

77. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa iyi yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşu auta çıktı.

84. dakikada gelişen kontratakta kalecinin kalesinde olmadığını gören Seleznov aşırtma vuruşu kaleyi bulmadı.



Stat: Malatya

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Erdinç Sezertam xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Pereira xx (Rahman Buğra dk. 79 x), Murat xx, Boutaib x (Gilberto dk. 68 x), Azubuike xx (Barazite dk. 87 ?), Sadık Çiftpınar xx, Adem Büyük xx, Cissokho xx, Chebake xx Aytaç xx, Mina xx

Yedekler: Ertaç, Doria, Eren, Berk, Dening, Diallo, Mustafa

Teknik Direktör: Erol Bulut

Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih xx, Aykut xx, Barbosa xx (Soner dk. 82 ?), Muğdat xx (Hasan Ali dk. 90 ?), Costa xx, Ömer Bayram xx, Seleznov xx, Mustafa Yumlu xx, Dany xx, Olcan x (Larsson dk. 78 ?), Kadir Keleş xx

Yedekler: Lukac, Bora, Onur, Orhan

Teknik Direktör: Okan Buruk

Sarı kart: Ömer Bayram (Teleset Mobilya Akhisarspor)



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