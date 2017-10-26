ÖZET İZLE: Yeşil Bursa 1-2 Kayserispor|Yeşil Bursa Kayserispor Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle

Minareli Çavuş Spor Tesisleri’nde oynanan müsabakanın ilk yarısı Kayserispor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sonuçlanırken, ikinci yarıda sahneye çıkan Yeşil Bursa ekibinden Kadir, skorda dengeyi sağlayan golü kaydetti. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında ise Deniz Türüç, attığı golle takımını bir üst tura taşıdı.
Stat : Minareliçavuş
Hakemler:Süleyman Abay, Yusuf Bozdoğan, Kamil Çetin
Yeşil Bursa:Volkan Tercan xx, Ömer Gür xx, Ömer Çoban xx, Kadir Turhan xxx, Metehan Çakal xx, Bekir Ozan Has xx (Tugay Meşekoparan dk. 71 x), Fatih Çakır xx, Berke Sağkan xx, Ogün Bayrak xx, Burak Şahin xx (Mustafa Emre Can dk. 55 x), Samet Taş xx
Yedekler: Murat Pelit, Ozan Karabacak, Kenan Uz, Yücel Yıldırım, Ömer Gökali
Teknik Direktör: Beyhan Çalışkan
Kayserispor: Vedat Karakuş xx, Lopes xx, Levent Gülen xx, Kana Bıyık xx (Kucker dk. 46 x), Erkan Kaş xx, Espinoza xx, Boldrin x (Deniz Türüç dk. 55 x), Stojiljkovic x (Badji dk. 69 x), Güray Vural xx, Mujangi xx, Gyan xx
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Yedekler: Lung, Şamil, Meleg, Atila Turan
Teknik Direktör: Sumudica
Goller: Gyan (dk. 44 ), Deniz Türüç (dk. 90+3) (Kayserispor), Kadir Turhan (dk. 63) (Yeşil Bursa)
Sarı kartlar: Kana Bıyık (Kayserispor), Ömer Çoban, Volkan Tercan (Yeşil Bursa)
Mesut Alan - Samet Doğru