Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Spor »
  • ÖZET İZLE: Yeşil Bursa 1-2 Kayserispor|Yeşil Bursa Kayserispor Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle

ÖZET İZLE: Yeşil Bursa 1-2 Kayserispor|Yeşil Bursa Kayserispor Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur müsabakasında TFF 3. Lig temsilcilerinden Yeşil Bursa, sahasında karşılaştığı Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla bir üst tura yükseldi.

ÖZET İZLE: Yeşil Bursa 1-2 Kayserispor|Yeşil Bursa Kayserispor Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle

26 Ekim 2017 17:39

Minareli Çavuş Spor Tesisleri’nde oynanan müsabakanın ilk yarısı Kayserispor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sonuçlanırken, ikinci yarıda sahneye çıkan Yeşil Bursa ekibinden Kadir, skorda dengeyi sağlayan golü kaydetti. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında ise Deniz Türüç, attığı golle takımını bir üst tura taşıdı.

Stat : Minareliçavuş

Hakemler:Süleyman Abay, Yusuf Bozdoğan, Kamil Çetin

Yeşil Bursa:Volkan Tercan xx, Ömer Gür xx, Ömer Çoban xx, Kadir Turhan xxx, Metehan Çakal xx, Bekir Ozan Has xx (Tugay Meşekoparan dk. 71 x), Fatih Çakır xx, Berke Sağkan xx, Ogün Bayrak xx, Burak Şahin xx (Mustafa Emre Can dk. 55 x), Samet Taş xx

Yedekler: Murat Pelit, Ozan Karabacak, Kenan Uz, Yücel Yıldırım, Ömer Gökali

Teknik Direktör: Beyhan Çalışkan

Kayserispor: Vedat Karakuş xx, Lopes xx, Levent Gülen xx, Kana Bıyık xx (Kucker dk. 46 x), Erkan Kaş xx, Espinoza xx, Boldrin x (Deniz Türüç dk. 55 x), Stojiljkovic x (Badji dk. 69 x), Güray Vural xx, Mujangi xx, Gyan xx

MAÇIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yedekler: Lung, Şamil, Meleg, Atila Turan

Teknik Direktör: Sumudica

Goller: Gyan (dk. 44 ), Deniz Türüç (dk. 90+3) (Kayserispor), Kadir Turhan (dk. 63) (Yeşil Bursa)

Sarı kartlar: Kana Bıyık (Kayserispor), Ömer Çoban, Volkan Tercan (Yeşil Bursa)

Mesut Alan - Samet Doğru
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç