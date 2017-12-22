ÖZET İZLE:Akın Çorap Giresunspor Gaziantepspor maçı özet ve golleri izle|Akın Çorap Giresun Gaziantepspor kaç kaç bitti?

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Akın Çorap Giresunspor sahasında Gaziantepspor’u konuk etti. Ev sahibi takım sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılarak 3 puanı alan taraf oldu.

Maçtan dakikalar

23. dakikada Aykut ile başlayan atakta Korkishko ceza sahasına ortaladı, savunmada Şenol hata yaptı ve top bir anda Sinan’ın önünde kaldı. Sinan sol ayağıyla penaltı noktasının daha da önünden topu üstten auta yolladı.

40. dakikada savunmanın arkasına çok iyi sarkan Serhan’ın sert şutunu Anıl müthiş bir refleksle çıkardı. Dönen top yine Serhan’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun ikinci vuruşunda da Anıl gole izin vermedi.

60. dakikada Giresunspor’da Jones rakibini topsuz alanda düşürünce kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

76. dakikada kanattan Hüsamettin’in ortaladığı topa ceza sahası içerisinde çok iyi yükselen Dale kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı. 1-0

90. dakikada Gaziantep savunmasının hastasını affetmeyen Dale, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Dale düzgün vuruşu ile top ağlarla buluşturdu 2-0

Çorap Giresunspor Gaziantepspor maçı özet ve golleri izle

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Onur Karabaş x, Cemal Bingül x, Arkın Akgöl x

Akın Çorap Giresunspor: Anıl Atağ v, Caner Arıcı x, Aykut Demir xx, Korkishko x (Dale dk. 56 xx), Dialiba Diabang x (Mehmet Akyüz dk. 69 x), Recep Aydın x, Jones Da Silva x, Sinan Özkan xx (Fatih Atik dk. 82 x), Dodo xx, Çağlar Birinci xx, Hüsamettin Tut x

Yedekler: Fevzi Elmas, Berkan Yıldırım, Oğuzhan Öztürk, Onur Demir, Özgür Yılmaz

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Gaziantepspor: Adnan Karabulut x, Şenol Can x, Serhan Yılmaz x, Hüseyin Polat x, Hasan Genç x, Mustafa Emirhan Özyaşar x (İbrahim Halil dk. 58 x), İlker Günaslan x, Oktay Aydın x (Erdal Ahmet dk. 78 x), Müslüm Talşik x, Gökhan Çamur x, Yusuf Erdem x (Harun Enes dk. 82 x)

Yedekler: Selçuk Özcan, Ramazan Okatan, Mehmet Kasım, Mustafa Kaçar

Teknik Direktör: Vedat Özsoylu

Kırmızı kart: Jones (dk. 60) (A.Ç Giresunspor)

Goller: Dale (dk. 76 ve 90) (A.Ç Giresunspor)

Sarı kartlar: Recep Caner (A.Ç Giresunspor), Müslüm (Gaziantepspor)