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Özge Ulusoy yılbaşında şık olmanın püf noktalarını anlattı

Ünlü Manken Özge Ulusoy ve Moda Blogger'ı Ümit Temurçin, MaviBahçe'de gerçekleştirdikleri söyleşide yılbaşında güzel ve şık görünmeyi sağlayacak önerilerde bulundu.


20 Aralık 2016 11:00

İzmir’in yaşam alanı MaviBahçe çok özel bir moda etkinliğine imza attı. Manken Özge Ulusoy ve Moda Blogger'ı Ümit Temurçin, yılbaşı gecesi ve 2017 modasına ilişkin MaviBahçe’de bir söyleşi gerçekleştirdi. MaviBahçe C blokta gerçekleşen ve ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği söyleşide şık ve güzel görünmenin püf noktalarını anlatan Özge Ulusoy, "Şık olmak için çok fazla para harcamaya gerek yok. Ben her zaman indirimleri takip ederim. Her kadının gardırobunda olması gereken şeyler var. Siyah bir elbise, vücudunuzu iyi gösteren bir jean, şık bir deri ceket, beyaz gömlek ve güzel bir tişört, siyah büyük ve küçük bir çanta, iki renk açık ayakkabı ve topuklu çizme mutlaka gardırobunuzda bulunmalı. Bu ürünleri ve ekleyeceğiniz aksesuarları kullanarak çok farklı, şık ve güzel görünebilirsiniz" dedi.

"Yılbaşı gecesi kırmızı giymeyelim"
Yılbaşı gecelerinde kırmızı giyinmenin artık bir klişe haline geldiğini anlatan Ulusoy, kırmızı giyinmeyi önermediğini söyledi. Yılbaşı günü için bir uğuru olduğunu ifade eden Ulusoy, "Yılbaşı için illa özel bir alışveriş yapmıyorum. Ama o gün giyeceğim çorabın ya da bir küpenin yeni olmasını istiyorum. Yeni bir eşyanın bana önümüzdeki yıl bolluk, bereket getireceğine inanıyorum" diye konuştu. Yılbaşında moda renkler; yeşil, mürdüm, koyu sarı, bordo gibi tonlara bakacağını anlatan Ulusoy, o gün bir elbise ve açık bir ayakkabı giymeyi düşündüğünü söyledi.

"Bizler tekstil sektörünün bir yüzüyüz"
Ulusoy, Moda Blogger'ı Temurçin ile birlikte yılbaşı için hazırladıkları kombini anlatırken, ikili söyleşide izleyicilerden gelen soruları da yanıtladı. Türkiye'nin en büyük lokomotiflerinden birinin tekstil sektörü olduğunun altını çizen Temurçin, "Bizler sadece bu sektörün birer yüzüyüz" dedi.
 

Etiketler: özge ulusoy


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