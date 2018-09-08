Özge Yavaş, Fenerbahçe'de

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın hazır bulunan sporcularıyla başladığı antrenmanlarda Yavaş da yerini aldı. Geçen sezon hem ligde hem de Avrupa'da başarılı işler yapan ve yerli oyun kurucuların tecrübeli ismi olarak gösterilen Yavaş, ligde 30 maçta süre alıp 7.3 sayı ve 2.4 assist ortalaması ile ligi tamamlarken; Avrupa'da Eurocup mücadelelerinde yarı finaline kadar çıkan takımında ise 14 maçta görev aldı.

Özge Yavaş Kimdir?

1991 İzmir doğumlu olan Özge Yavaş, çocuk yaşta basketbol hayatına başlamış ve katıldığı şampiyonalarda onlarca madalya ve bireysel ödül almıştır. 14 yaşında milli takım forması giymeye başlayan oyuncu, 1.70 boyunda, 58 kilo.

Oynadığı Takımlar:

2018-2019 - Fenerbahçe Spor Kulubü

2017/2018 - Hatay BŞB

2016/2017 - Girne Üniversitesi

2015/2016 - Basketbolu Geliştirenler Derneği SK

2014/2015 - İstanbul Üniversitesi

2014 - Tarsus Belediye

2013/2014 - Galatasaray Medical Park

2012/2013 - Galatasaray Medical Park

2011/2012 - TED Ankara Kolejliler

2010/2011 - Tarsus Belediye

Yağmur Yıldız