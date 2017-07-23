Özge Yılmaz ve Ece Haraç çifti bronz madalya kazandı

Özge Yılmaz/Ece Haraç, takım maçlarında da elde ettiğimiz Avrupa üçünlüğü ile birlikte Şampiyonayı iki madalya ile tamamlamış oldular.

Özge Yılmaz-Ece Haraç çifti şampiyonanın ilk turunda İngiliz Gidney ve İrlandalı O'Rahilly çiftini 3-0, ikinci turda İsveçli Arvidsson-Holgersson ikilisini 3-1, son 16 turunda Çek Zaderova ve İngiliz Bardsley çiftini 3-0, çeyrek finalde de İtalyan Laurenti-Moldovalı Brinza ekibini 3-1 mağlup etmişti.

Geçen yıl Hırvatistan'ın başkenti Zagrep'de düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonasında Yıldız Çift Bayanlarda, Özge Yılmaz/Ece Haraç çifti yine Avrupa 3.lüğünü kazanmıştı.