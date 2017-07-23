Diğer
Kategoriler

Özge Yılmaz ve Ece Haraç çifti bronz madalya kazandı

Portekiz´in Guimaraes kentinde düzenlenen Masa Tenisi Gençler ve Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında mücadele eden Özge Yılmaz ve Ece Haraç çifti Yıldız Çift Bayanlar kategorisinde yarı finalde Rus Slautina/Malinina ikilisine 3-2 yenilerek bronz madalyanı sahibi oldular.

Özge Yılmaz ve Ece Haraç çifti bronz madalya kazandı

23 Temmuz 2017 22:58

Özge Yılmaz/Ece Haraç, takım maçlarında da elde ettiğimiz Avrupa üçünlüğü ile birlikte Şampiyonayı iki madalya ile tamamlamış oldular.

Özge Yılmaz-Ece Haraç çifti şampiyonanın ilk turunda İngiliz Gidney ve İrlandalı O'Rahilly çiftini 3-0, ikinci turda İsveçli Arvidsson-Holgersson ikilisini 3-1, son 16 turunda Çek Zaderova ve İngiliz Bardsley çiftini 3-0, çeyrek finalde de İtalyan Laurenti-Moldovalı Brinza ekibini 3-1 mağlup etmişti.

Geçen yıl Hırvatistan'ın başkenti Zagrep'de düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonasında Yıldız Çift Bayanlarda, Özge Yılmaz/Ece Haraç çifti yine Avrupa 3.lüğünü kazanmıştı.

Etiketler: Ece Haraç, özge yılmaz


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!