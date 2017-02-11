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Özgecan Aslan nasıl öldürüldü? Özgecan Aslan kimdir?

Özgecan Aslan’ın bugün ölümünün 2. yılı. Peki Özgecan Aslan kimdir? Özgecan Aslan nasıl öldürüldü? Özgecan Aslan ile ilgili bilmeniz gerekenleri sizler için derledik.

Özgecan Aslan nasıl öldürüldü? Özgecan Aslan kimdir?

11 Şubat 2017 11:44

Özgecan Aslan nasıl öldürüldü? Özgecan Aslan kimdir? Sorularının cevapları merak ediliyor. Özgecan Aslan 11 Şubat 2015’te öldürülmüştü. Peki Özgecan Aslan nasıl öldürüldü? Özgecan Aslan 22 Ekim 1955 Mersin doğumludur. Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te tecavüz girişimine direndiği için bir minibüste önce defalarca bıçaklanmış ardından demir çubukla dövülmüştür. Daha sonra Özgecan Aslan’ın cesedini yakan 3 kişi Özgecan’ın ellerini de kesmiştir.

ÖZGECAN ASLAN ÖLDÜRÜLDÜ

Özgecan Aslan'ın yanmış bedeni 12 Şubat 2015 günü suçu beraberindeki iki kişiyle işlediğini itiraf eden kişinin jandarma ekiplerini olay yerine götürmesi ile bulunmuştur. Özgecan Aslan Çağ Üniversitesi'nde Psikoloji bölümünde okumaktaydı. Cinayeti işlediğini itiraf eden Suphi Altındöken ve ona cinayette yardım eden babası ise Tarsus'un zengin ailelerinden biriydi. Kuyumculuk işlerinde iflas ettikten sonra baba ve oğul minibüs şoförlüğü yapmaya başladılar. Baba Necmettin Altındöken'in de olaydan önce polis kayıtlarında kaçakçılıktan sabıkası olduğu ve kısa süre önce bir trafik kazasına karıştığı belirlendi. Mahkemeye çıkarılan 3 zanlı ağırlaştırılmış müebbet ve 27 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Özgecan Aslan’ın katillerinden Suphi Altındöken Adana Kürkçüler E tipi kapalı cezaevinde uğradığı silahlı saldırıda kalbine isabet eden mermi sonucu ölmüştür.

ÖZGECAN ASLAN’IN HAYATI FİLM OLACAK

Tarsus’ta 11 Şubat 2105 akşamı Mersin’deki evine dönmek için bindiği midibüsün sürücüsü Suphi Altındöken tarafından cinsel tacize uğrayan, daha sonra Suphi Altındöken’in babası Necmettin Altındöken ve arkadaşı Fatih Gökçe’nin de yardımıyla vahşice öldürülerek yakılan 20 yaşındaki Özgecan, sinema filmiyle ölümsüzleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatını anlatan ‘Reis’ filmi ile 15 Temmuz darbe girişimini anlatan ‘Uyanış’ filmine çektiği fragmanlar ile adından söz ettiren Yönetmen-Yapımcı Ali Avcı, Özgecan’ın yaşadıklarını ‘Cennetin Kuşları’ adlı sinema filmiyle tüm dünyada gözler önüne serecek. Film sözleşmesi Özgecanlar Derneği ile imzalanacak.

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