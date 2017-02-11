Tarsus’ta iki yıl önce hunharca öldürülen ve kadına yönelik şiddetin sembolü olan 20 yaşındaki Özgecan Aslan, ölümünün 2’nci yılında bir etkinlik ve mezarı başında okutulacak mevlitle anılıyor. 11 Şubat 2015 tarihinde öldürülen, 13 Şubat 2015’te yanmış bedeni bulunan ve 14 Şubat Sevgliler Günü’nde toprağa verilen Özgecan için ilk etkinlik bu sabah Özgecanlar Derneği’nde düzenlendi. Etkinliğe, Özgecan’ın babası Mehmet Aslan, annesi Songül Aslan, kardeşleri Beste ve Barış Ali Aslan ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Barosu Başkanı Ali Er, Özgecanlar Derneği Başkanı Hediye Dalğıç, Yönetmen Ali Avcı ve Genel Koordinatör Levent Akay katıldı.

Anma etkinliğinde konuşan Özgecanlar Derneği Başkanı Hediye Dalğıç, derneğin öncelikli amacının Özgecan’ın hayali olan Kadın Rehabilitasyon Merkezini kurmak olduğunu söyledi.

Özgecan’ın babası Mehmet Aslan ise "14 Şubat’ı bütün dünya Sevgililer Günü olarak biliyor ama biz de canımızın sevgilisine kavuşma günü olarak anıyoruz. O anlamda hem anlamlı hem acılı hem hüzünlü bir gün" dedi.

Baba Aslan, büyük çaba sonucunda Özgecanlar Derneği’nin faaliyete geçmesinde emeği geçen herkese de teşekkür etti. Derneğin dün yapılan genel kuruluyla belirlenen yeni yönetimin güzel başarılara imza atacaklarına inandığını ifade etti. Bu süreçte manevi desteklerini esirgemeyen devlet büyükleri ile Mersin Valisi Özdemir Çakacak ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’a teşekkür etti.

"ÖZGECAN’IN ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE FİLMİN SÖZLEŞMESİNİ İMZALAYACAĞIZ"

Özgecan’ın yaşamını anlatacak ‘Cennetin Kuşları’ filmini çekecek Yönetmen-Yapımcı Ali Avcı da iki yıl önce meydana gelen ve dünyanın en büyük gündemlerinden biri olmaya devam eden olayın bugün büyük bir ruh derinliğini yaşamakta olduklarını dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri’nin, Hollywood üzerinden dünyaya istediği tüm mesajları sinemayla anlattığını belirten Avcı, Kievslovski’nin, ‘Sinemayla dünyayı değiştiremeyebilirsiniz ama sinema seyircisiyle dünyayı değiştirebilirsiniz’ sözünü anımsatarak, Amerika’nın yine televizyonla konuşan toplumları televizyondan yönetmeyi kendisine şiar edindiğini kaydetti. Avcı, kendilerinin de kadına şiddet noktasında Türkiye’de bir sembol olan Özgecan’ın hayatını ters algı ile sinema filmine aktaracaklarını söyledi. Film için 4 aydır çalışma yaptıkları bilgisini veren Avcı, filmin sözleşmesini de Özgecan’ın ölüm yıl dönümünde Özgecanlar Derneği ile imzalayacaklarını ifade etti.

"Özgecan’ın doğum günü olan 22 Ekim’de de büyük bir gala organizasyonu ile onun ruhuna en büyük hediyeyi vermiş olacağız" diyen Avcı, çekimlerin büyük bölümünü Mersin ve çevresinde gerçekleştireceklerini bildirdi. Filmin, Mersin’in güzellikleriyle tanınmasına da olanak sağlayacağını belirten Avcı, "Sinema, dünyanın en uzak köşelerindeki insanları birbirlerine tanıtan en kolay araçtır. Bu sebeple biz derneğin kuruluş amacına da hizmet edecek, Özgecan’ın en büyük hedeflerinden biri olan rehabilitasyon merkezine nasıl katkı sunarız noktasında böyle bir sinema filminin gelirlerini de derneğe bağışlayarak olabileceğini düşündük. Filmde Mersin’den yaklaşık 2 bin 500 yardımcı oyuncu da rol alacak. Özgecanlar ölmesin" dedi.

"YENİ ÖZGECANLAR OLMAMASI İÇİN HERKESİN DERS ÇIKARMASI LAZIM"

"Keşke böyle bir olay vuku bulmamış olsaydı da biz de bugün burada bu amaçla buluşmasaydık" ifadlerini kullanan Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz da "Ama maalesef ülkemizin bir gerçeği, dünyanın bir gerçeği olarak bu olay yaşandı. Yeni keşkelere mahal vermemek hepimizin öncelikli amacı olmalı. Özgecanımızın ailesine hem sabır hem metanet diliyoruz. Ama onların gösterdiği sabır ve metanete tüm Türkiye hayran. Herkes bu metaneti gösteremeyebilir. Ülkemizin ateş çemberinden geçtiği bir dönemde böyle bir metanete de ihtiyaç vardı" diye konuştu.

"FİLM ÇALIŞMASINA ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Özgecan’ın başına gelen bu tür olayların unutturulmaması gerektiğinin altını çizen Başkan Kocamaz, "Yeni Özgecanlar olmaması için herkesin ders çıkarması lazım. Bu olayların unutulmaması ve unutturulmaması gerekiyor. Bunun için arkadaşlarımız, başta Mehmet bey olmak üzere, Özgecan’ın yaşadığı dramın bir daha yaşanmaması, onun hatıralarının yaşatılması için böyle bir dernek kurmak istediklerini söylediler, biz de elimizden gelen desteği verdik. Yeni bir yönetim oluştu. İnşallah bu yönetim ailenin de arzu ettiği sonuç alıcı projelere imza atar ve Özgecan’ın da ruhu böylece şad olmuş olur" ifadelerini kullandı.

Çekilecek filme de değinen Kocamaz, "Böyle bir film hazırlığı çok önemli. Özellikle yeni nesillere eğitici, öğretici, yaşananlardan ders çıkarıcı anlamda çok büyük faydası olacağına inanıyoruz. Biz de belediye olarak film çalışmasına elimizden gelen desteği vereceğiz. İnşallah güzel bir eser çıkar ve filmi izleyenler kendi payına bir ders çıkarır, toplum kendine bir ders çıkarır ve bir daha bu tür hadiseler yaşanmaz diye umut ediyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Özgecan’ın babası Mehmet Aslan, Özgecanlar Derneği Başkanı Hediye Dalğıç ile Yönetmen Ali Avcı, ‘Cennetin Kuşları’ filminin sözleşmesine imza attı.

(Kıymet Gökçe - Koray Ünlü / İHA)