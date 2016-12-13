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Özgür-Der Halep’teki sivillere yönelik yapılan saldırıları protesto etti

Özgür-Der üyesi bir grup Rusya Konsolosluğu’nun önüne gelerek Halep’te sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırıları protesto etti.

Özgür-Der Halepteki sivillere yönelik yapılan saldırıları protesto etti

13 Aralık 2016 08:16

Halep’te sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırıları protesto etmek için Özgür- Der öncülüğünde bir grup, gece saatlerinde İstiklal Caddesi Rusya Konsolosluğu önünde toplandı. ’Emperyalist Rusya, Suriye’den Defol’ yazılı pankart taşıyan yaklaşık 100 kişilik grup dövizler açarak, sloganlar attı. Suriye’nin Halep kentinde Rusya, İran, Hizbullah ve Beşşar Esed güçleri tarafından gerçekleştirilen katliamları protesto etmek için toplanan grup, "Katil Putin, Katil Hamaney!", "Halep Halkı Yalnız Değildir!", "Katil Esed, Katil PKK!", "Müslüman Uyuma Kardeşine Sahip Çık!", "Katil Esed, İşbirlikçi CNN!" sloganları attılar. Olası bir olumsuzluğa karşı Rusya Konsolosluğu önünde önlem alan çevik kuvvet ekipleri konsolosluğunun önünü TOMA’ larla kapattı. Eylemin sona ermesiyle grup olaysız bir şekilde dağıldı.

Etiketler: cnn, ÖZGÜR-DER, rusya


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