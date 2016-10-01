Belediye meydanında bir araya gelen Özgür Der Muş Şubesi üyeleri, tekbirler getirerek Halep’te yaşanan katliamlara tepki gösterdiler. Sloganların atıldığı açıklamada Halep’te katledilen çocukların fotoğraflarının bulunduğu dövizler açıldı. Özgür Der Muş Şubesi üyelerinden İkram Filiz’in dua okumasından sonra Murat Kayacan, basın açıklamasını yaptı. ‘Rusya ve Esed! Halep’te ne zaman kana doyacaksınız?’ diye ifade eden Kayacan, “Epeydir Halep’te yaşanan katliamlara, insanlık suçuna dünyanın sessiz kalması karşısında Muş’taki Müslümanlar olarak tepkimizi göstermek, büyük oranda Rus-İran destekli Esed zulmünü lanetlemek ve Halep’teki kardeşlerimizle dayanışmak ve İslam beldesi olan Suriye’den yükselen feryadı paylaşmak için bizi burada, bu saatte bir araya getiren alemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun. Suriye’nin Halep kenti özellikle son 12 gündür yoğun bombardıman altında. Kentin muhalif bölgelerini kontrolü altına almak isteyen rejim ve Rusya özellikle sivillerin hayatını sürdürmek için ihtiyaç duyduğu merkezleri bombalıyor. Hastaneler, ekmek fırınları, şebeke suyu dağıtım tesisi ve hatta kurtarma ekiplerinin merkezleri hedef listelerinin başında geliyor” dedi.

Rejimin kuşatması altında yaşayan yaklaşık 300 bin sivile sadece 8 sahra hastanesinin hizmet verildiğini ve geçen hafta iki hastanenin daha bombalandığını ifade eden Kayacan, “Savaştan önce 17 bin doktorun olduğu Halep’te sadece 30 doktor kaldı. 100 bin çocuğun yaşadığı tahmin edilen kentte sadece bir jinekolog ve 2 çocuk doktoru var. Yaralıları ve ölüleri enkaz altından kurtarma çalışmalarını yürüten ‘Beyaz Kasklar’ timleri bile hedefte. Son 12 günde bu sivil savunma timlerine ait 3 merkez havaya uçuruldu. Bu saldırılardan sonra çok sayıda ambulans, iş makinesi ve itfaiye aracı yok oldu” ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan bu katliamları yapmakta dünyanın müstekbirlerine taş çıkartan ve onlardan daha zalim bir tutum içinde olan mezhepçi İran’ın yaptıklarını da ibretle izlemekte olduklarını ifade eden Kayacan, “Ve bizler bugün burada bütün dünyaya şöyle haykırıyoruz: Ey Rusya, ey Amerika, ey ikiyüzlü Avrupa ve ey reel politika girdabına batmış işbirlikçi bölge devletleri! Sizin demokrasi ve insan hakları söylemleriniz koca bir yalandan ibarettir. Sizler bir kez daha dünyaya ölüm, zulüm ve kıyımlar ile hükmetmenin tarihini yazmış kanlı zalimler olduğunuzu dünyanın gözü önünde ispatladınız. Bugün Suriye’nin dört bir yanında ve Halep’te döktüğünüz kanlar, sizin yıkılışınızın umudunu besleyerek inşallah tarihe şahitlik edecektir. Ey dünyanın mazlum ve mustazaf halkları! Rusya ve İran destekli Esed’in katil çetelerine ve onların yerli işbirlikçilerine zulüm ile abad olunamayacağını göstermenin vakti gelmedi mi? Diğer taraftan bu zulümlere maruz kalan Halepli kardeşlerimize de diyoruz ki: Ey hürriyet sevdalısı ve yalnız Allah’a kulluğu seçmiş onurlu kardeşlerimiz! Düşman bize ne yapabilir? Biz cenneti yüreğimizde taşıyoruz” şeklinde konuştu.

Yapılan basın açıklamasından sonra Özgür Der üyeleri olaysız bir şekilde dağıldı.